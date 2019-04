“Game of Thrones”: juntadas, histeria 2.0 y fallas en la app en el arranque del final

Tras un largo domingo cargado de ansiedad, la espera llegó a su fin: se estrenó el primer episodio de la última tanda de capítulos del show. Y la mayoría lo vio entre amigos, aunque algunos encontraron problemas técnicos...

Horas de histeria se vivieron el domingo, día habitualmente siestero, en la víspera del estreno del primer episodio de la octava temporada. Porque si bien muchos ya tenían confirmado dónde verían el primero de los seis episodios finales del show que capturó al mundo entero, otros intentaban a último momento colarse en las juntadas ajenas, insistentes en los grupos de WhatsApp, aplicación donde cercanas las 22, la hora señalada, se cruzaban contraseñas de Cablevisión Flow y HBO Go.

No es que hubo caravanas de autos, pero sí se registró, por ejemplo, una extraña demora de más de una hora en las apps de comida por delivery. Y otros no eligieron la juntada (para muchos, ya un clásico de los domingos: “dominGOT”) sino que se volcaron a ¡los bares! Porque como si de algún evento deportivo se tratara, en Argentina varios bares abrieron sus puertas a los fanáticos de “Game of Thrones”: la diagonal 74 de nuestra ciudad registró esta invasión de fanáticos lookeados para la ocasión (con remeras alusivas: no hubo por La Plata demasiado disfrazado) hacia las 22, e incluso una cadena de bares, Temple Craft, con sede local en dicha diagonal, realizó una noche temática.

¿Locura platense y aislada? Para nada: si hasta hubo un megaevento en la Facultad de Derecho de la UBA, y allí sí hubo desde alimentos alusivos hasta elaboradísimos disfraces.

Es que parece evidente que “Game of Thrones” es un fenómeno cultural, y la cercanía del final ha desatado niveles de ansiedad inusitados para un país y un mundo con problemas mucho más importantes que el final de una serie “de dragones y tetas”, como alguna vez bromeó Ian McShane (¡que fue parte del elenco!). Claro, también ocurre que en realidad “Game of Thrones” es mucho más que una serie fantástica: es un show sobre el poder y la política, con complejos conflictos y personajes que ya nos enamoraron, y que, para mayor suspenso, corren peligro constante de morir, a diferencia de la mayoría de las series de tevé donde los héroes siempre sobreviven (en los casos en que los protagonistas mueren... es porque están imitando el éxito de HBO).

Entonces, sí, “Game of Thrones” se mira casi como un evento deportivo, con fans absolutamente absorbidos por la historia y tomando partido por sus casas y personajes preferidos en el sangriento prode de la creación de George R.R. Martin.

Un fanatismo que se volcó a las redes sociales desde muy temprano ayer, donde cada fan dejaba su mensaje de apoyo a su familia elegida bajo diversos hashtags. #ForTheThrone, #GameofThrones, #GOT y afines estuvieron durante todo el día en lo más alto de los trending topics, los tópicos de conversación caliente, de Twitter, a nivel mundial y también en Argentina, donde la previa tuitera comenzó tempranito: la serie se ubicó en la cima de los temas de conversación del país desde nueve horas antes del envío, produciendo más de 10 mil tuits por hora.

Todo, mientras DirecTV lanzaba ¡cuatro horas antes! el capítulo en Estados Unidos, por error, generando pánico absoluto en las redes.

Volaban spoilers, uno de los motivos por el cual todos quieren ver el episodio en simultáneo y se organizan juntadas y se trafican contraseñas (el otro motivo: una desbocada ansiedad), y todos intentaban ponerse a cubierto de los detalles del episodio, esperando a las 22 con los celulares bien lejos y las notificaciones de Twitter apagadas.

Mientras tanto, llovían memes relacionados a la ansiedad de los fans, y los feeds de Instagram reflejaban las picaditas previas y las juntadas amigueras a la espera del estreno del capítulo inicial de la temporada final.

Y entonces, el reloj marcó las 22... y para muchos fue un momento anticlimático: algunos usuarios descubrieron que aunque habían pagado el canal premium (¡para esta ocasión, específicamente!) no podían ver la serie por fallas que experimentó la aplicación HBO Go, seguramente saturada (quizás, ayudada por el tráfico de contraseñas...). Twitter estallaba de histeria con capturas de la imagen que dictaba “error general” al abrir la app. El error se registró en varios lugares del mundo, y en Argentina el reclamo se sumó a los trending topic a gran velocidad.

Quienes sí pudieron verlo, salvados por el azar del error de la app o por verlo a través del cable básico (por única vez, Cinemax lo emitió en simultáneo), encontraron un episodio con grandes referencias al primer capítulo de la serie, una revelación clave para Jon Snow y la presentación de los conflictos de la serie: la amenaza del ejército zombie acecha al norte, pero antes habrá que asegurarse de que los hermanos sean unidos...