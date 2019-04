¡Que te hiciste! Mickey Rourke no aprende más, volvió a operarse y se ganó varios memes

En la búsqueda de aparentar un aspecto más "juvenil", Mickey Rourke volvió a operarse. Y van.... Lo cierto es que nuevamente vuelve al centro de la escena tras conocerse fotos de su nueva cara, a la cual muchos tildan de "desfigurada" (una vez más).

El propio actor confesó tiempo atrás que debido a su pasado de boxeador había decidido operarse. “Me rompí la nariz dos veces, así que me realizaron cinco operaciones y otra más por una rotura del pómulo”, sostuvo en una entrevista realizada en 2009. Y desde allí no paró.

Rourke, un actor que supo ganarse su fama gracias al look seductor en películas emblemáticas como "Nueve semanas y media" junto a la infartante Kim Basinger, viene llevando a cabo una transformación física desde los años '90, cuando le tomó el gustito a los bisturíes. Y desde entonces sus cambios de rostro se han ganado más de una carcajada.

Es por ello que hoy, a sus 66 años y en tiempos de redes sociales y memes, vuelve a estar en el centro de la escena. Mirá las comparaciones y las burlas en Twitter:

Keeping it real... lol I like them, so I won't go there #MickeyRourke #axlrose pic.twitter.com/6eAoR4wdzs