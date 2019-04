Quedan atrapados en un pantano, lleno de cocodrilos, y se salvan por un mensaje en la arena

Shantelle Johnson y Colen Nulgit son una pareja de australianos que vivió una pesadilla. Se salvaron de milagro y gracias al ingenio de uno de los protagonistas. El vehículo en el que viajaban durante una recorrida or el parque nacional Keep River, ubicado al norte del país, quedó atascado .

En medio de una gran desesperación, la pareja no podía intentar llegar a terreno fijo ya que a su alrededor, en el pantano en el cual quedaron varados, merodeaban varios cocodrilos que, al parecer, se encontraban hambrientos.

Lo cierto es que estuvieron desaparecidos por 26 horas, hasta que su mensaje de ayuda, escrito en la arena y con letras gigantes, fue visto por la policía, según reporta el "New York Post".

"Estábamos atrapados en la zona pantanosa y estábamos justo al lado del agua salada. Anteriormente ese día vimos dos, tres pistas de cocodrilo, que tenían aproximadamente cinco, seis metros de largo. Nos quedamos en el auto la primera noche y luego vimos subir el agua. Agarramos todo y lo sacamos a unos 20, 30 metros del automóvil", relató Nulgit al canal local "ABC News".

NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr