En el arranque de la Copa de la Superliga habría tres clásicos

El fútbol no para y ya se está palpitando la Copa de la Superliga que se disputará ni bien termine el actual torneo.

Y de acuerdo a como están las posiciones actualmente en la fecha inicial del futuro torneo habría tres tradicionales clásicos de nuestro futbol.

Participarán de la Copa los 26 clubes de la actual Superliga y la flamante competencia empezará a jugarse el 12 de abril y finalizará el 2 de junio.

Vale deslavar que como la llave se arma en base a las posiciones que obtuvieron los 26 clubes que protagonizan la Superliga actual, hay algo que ya queda en evidencia: podría haber tres clásicos fuertes en la primera fase.

Estarían frente a frente Independiente vs. San Lorenzo, Rosario Central vs. Newell's y Talleres vs. Belgrano