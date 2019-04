Ariel Holan y el VAR: "Que no sea la escribanía de la injusticia"

El VAR sigue siendo un tema de discusión en el fútbol y mucho más cuando en la Argentina se está en vísperas de su puesta en funcionamiento.

El que se refirió a la aplicación de la tecnología en el fútbol fue el director técnico de Independiente, Ariel Holan. "Es una herramienta extraordinaria pero hay que ajustarla", señaló el DT que respalda el VAR pero reclama que funcione como en el Mundial.

En esa línea, Holan señaló que "Esperemos que el VAR no sea la escribanía de la injusticia". Las crónicas recuerdan que el entrenador de Independiente se había quejado mucho cuando, por los cuartos de final de la Copa Libertadores no se aplicó la tecnología para sancionar penal por foul de Pinola, de River, sobre Martín Benítez.

"El desafío es que no sea la escribanía de la injusticia. Lo baso en la realidad de lo qué pasa en todo el mundo. Tiene que funcionar como en el Mundial. Si se convalida la injusticia me preocupa. En otros deportes no pasa. En todos los demás deportes, el porcentaje de error es muy bajo. Estoy a favor del VAR absolutamente porque es una herramienta extraordinaria para impartir justicia, pero hay que ajustarla", señaló.