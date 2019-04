El Sabalero avanzó en la Copa Argentina

Colón goleó esta noche a Acassuso por 3 a 0, en el estadio de Temperley, por los 32avos. de final de la Copa Argentina y en la próxima fase deberá enfrentar a Sol de Mayo, de Viedma.

Los goles santafesinos fueron señalados en el primer tiempo por el colombiano Wilson Morelo (24m) y el tucumano Luis Rodríguez (42m), mientras en el segundo decoró las cifras el volante Fernando Zuqui (44m).

El ganador se llevó el premio de 670 mil pesos y la clasificación para jugar con Sol de Mayo, de Viedma, que juega en el Federal A, por los 16avos de final de la Copa Argentina. El equipo rionegrino accedió a la siguiente fase por haber eliminado por penales a Rosario Central, último campeón de la Copa Argentina.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Guillermo Ortiz, Andrés Cadavid y Clemente Rodríguez; Mateo Hernández, Franco Zuculini, Guillermo Celis y Leonardo Heredia ; Luis Rodríguez y Wilson Moreno. DT: Pablo Lavallén.

Acassuso: Lucas Alvarez; Luis Monge, Andrés Zanini, Oscar Padula Castro y Ramiro Fernández; Rodrigo Godoy, Nicolás Magno, Matías Rojas y Esteban Pipino; Lorenzo Monti y Agustín Auzmendi. DT: Alejandro Friedrich.



Goles en el primer tiempo: 24m, Morelo (C) y 42m. Luis Rodríguez (C).

Gol en el segundo tiempo: 44m. Zuqui (C).



Cambios en el segundo tiempo: antes del inicio, Emanuel Grespán por Godoy (A); 11m. Matías Fritzler por Heeedia (C); 19m, Gabriel Esparza por Hernández (C); 29m, Rafael Monti por Pipino (A); 33m, Fernando Zuqui por Zuculini (C)

Amonestados: Cadavid y Hernández (C). Zanini (A).



Arbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Alfredo Beranger (Temperley).