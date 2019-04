Para Guillermo Moreno se puede vivir “ de lo ajeno”, pero “con códigos”

| Publicado en Edición Impresa

Guillermo Moreno no pudo con su genio y volvió a causar revuelo a través de un consejo que repudió gran parte del arco político e hizo arder las redes sociales: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno”, pero advirtió: “Con códigos”.

El video con la polémica declaración se viralizó ayer pero fue realizado en un acto que se hizo a principios de abril en Laferrere, partido de La Matanza, acompañado, entre otros, por el jefe de la barrabrava del club del ascenso apodado “Fabri”, según admitieron desde el organismo que lucha contra la violencia en el fútbol en la Provincia (Aprevide).

Sobre ese código que deben tener los que “quieren vivir de lo ajeno”, el ex secretario de Comercio K dio un ejemplo, también poco feliz: “No me robés una billetera y me dejés a la señora tirada con una fractura de cadera para que… tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿cuál es la gracia de eso?”.

De todos modos, Moreno les pidió a los militantes y dirigentes peronistas presentes que tomen las palabras del papa Francisco -con quien supo tener llegada- y pregonen los conceptos de “misericordia, solidaridad y perdón”, porque son “tres principios ordenadores” para la sociedad. Además, “tenemos que volver a los principios y valores”, aseguró el precandidato a Presidente de la Nación por la agrupación Nuevo Peronismo.

Una de las fuertes respuestas al ex funcionario K salió del Twitter de la actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA): “Para robarle a todos los argentinos durante 12 años, no tuvieron ningún código ni ninguna vergüenza. Sinceramente” (parafraseando el libro próximo a salir de la ex presidenta Cristina Kirchner).

La última polémica que había desatado el ex funcionario en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner fue cuando salieron a luz los audios de un diálogo telefónico con Alessandra Minnicelli, la esposa del detenido Julio De Vido, en el que recomendaba que “los compañeros” que están en prisión “no canten”.

Este escándalo cuando la campaña electoral comienza a calentarse se suma al exabrupto del martes de la diputada de Cambiemos Elisa Carrió sobre el ex gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.

ALPEROVICH TAMBIÉN METIÓ LA PATA

Además, fuertes críticas recibió el ex gobernador de Tucumán, el peronista José Alperovich por sus comentarios sexistas contra una periodista que lo estaba entrevistando.

El actual senador, que quiere volver a gobernar la provincia norteña, la llamó varias veces “preciosura” a su interlocutora. Luego le pidió disculpas, también por TV.