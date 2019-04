Elisa Carrió hizo un descargo, pero en Cambiemos se alarman con sus desatinos

El martes dijo en Córdoba que “gracias a Dios se murió De la Sota. Y ayer en la Cámara baja hicieron cola para cuestionar sus dichos

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

Elisa Carrió la pasó realmente mal ayer en la Cámara de Diputados. Allí, en pleno recinto, no solamente recibió el cuestionamiento de los distintos bloques de la oposición, sino que además tuvo un escaso apoyo de sus pares de Cambiemos luego de haber asegurado, el martes en Córdoba, que “gracias a Dios se murió De la Sota”, el ex gobernador de esa provincia.

De hecho, tras el descargo que hizo Carrió sobre el exabrupto que había cometido en un acto de campaña en tierra cordobesa, se registraron tibios aplausos de los diputados de la Coalición Cívica, pero en el resto de los bloques que componen Cambiemos –la UCR y el PRO entre ellos- no se pudo observar a ningún legislador que aprobara la intervención de “Lilita”.

Según pudo constatar EL DIA en el lugar, hubo antes de la sesión que presidió Emilio Monzó varias conversaciones entre los diputados oficialistas para acordar la postura que adoptarían ante la anunciada presencia de Carrió. Por lo visto tras el discurso de la jefa de la Coalición Cívica, la decisión de esos legisladores fue hacerle un vacío que resultó ostensible en el recinto.

“Es una gracia de Dios que ustedes me acusen. Me hacen llevar unos puntos más al cielo”, aseguró la diputada por la ciudad de Buenos Aires, mientras que Araceli Ferreira (Movimiento Evita) se paraba de su banca y acometía a los gritos: “¡Sérpica, vos sos servicio!”, bramó. A su vez, la massista Cecilia Moreau vociferó: “¡Sos una caradura, no tenés vergüenza!”.

La diputada cordobesa Adriana Nazario, ex mujer de De la Sota, fue por su parte mucho más moderada pese a que los dichos de Carrió afectaron a su familia. “Invocar a Dios y agradecer su muerte es algo increíble. Estoy buscando un adjetivo calificativo pero no lo encuentro”, se sinceró Nazario. A esa altura, “Lilita” ya no estaba en el recinto.

Más tarde, publicó una foto en las redes sociales en las que se la vio acostada sobre el piso y con los pies apoyados en la pared. “Así estoy, golpeada por el kirchnerismo”, describió. Aunque en rigor, el repudio a la forma en que se refirió a De la Sota –muerto en un accidente de tránsito el año pasado- excedió largamente a los seguidores de Cristina Kirchner.

Por caso, la UCR de Córdoba advirtió que Carrió “hizo un acto vergonzoso” en la provincia mediterránea, mientras que el candidato de ese partido a la Gobernación, Ramón Mestre, comparó a la legisladora con Herminio Iglesias. “No queremos a nadie quemando cajones ni quemando urnas. Esto ya pasó”, afirmó en tono irónico el intendente de Córdoba capital.

Dentro de Cambiemos, en tanto, se evidenció alarma por las actitudes de Carrió en plena campaña electoral. Un día antes de arremeter sobre De la Sota, había asegurado que el socialista santafesino Antonio Bonfatti está vinculado a la banda de narcotraficantes con base en Rosario conocida como Los Monos.

Ayer, en la Cámara de Diputados, retomó el tema narco al referirse a lo que le había pasado en Córdoba. “No estaba hablando mal de De la Sota, sino del narcotráfico”, intentó explicar Carrió. Horas antes, en un vuelo desde la capital mediterránea hacia Buenos Aires, un pasajero se había burlado de ella –video mediante- por haber afirmado que el dólar se mantendría en $23.

En el vuelo de regreso a CABA a Carrio le preguntaron por el dólar a 23 y por D'Alessio 👇🏽pic.twitter.com/gXxb3rtvel — El Chiki Salas 🇦🇷 (@EzequielSalasOk) 24 de abril de 2019

En Alta Gracia, en tanto, el Concejo Deliberante local la declaró “persona no grata”. Carrió dijo en la Cámara baja que está enferma –incluso llevó un certificado médico que entregó al presidente Monzó- pero advirtió que ella no es “una víctima” y que padece “desestabilidad emocional” (quiso decir inestabilidad) “desde los dos años”.