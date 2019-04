Estudiantes buscará sacar ventaja en el primer juego ante Racing

Estudiantes recibirá hoy al último campeón de la Superliga, Racing, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de la Superliga.

El visitante tendrá la significativa ausencia de su lesionado emblema y capitán Lisandro López.

El compromiso se jugará en el estadio Ciudad de La Plata, desde las 20, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Fernando Echenique.

El desquite será el sábado 4 de mayo en el Cilindro de Avellaneda, también a las 20 y ambos partidos sin público visitante. El ganador de esta llave jugará en cuartos de final ante el triunfador de Unión-Tigre.

En cuanto al once inicial que pondrá el Mariscal esta noche, el mismo aún no fue confirmado pero no variaría mucho del que jugó en el estadio Florencio Sola.

La única modificación, obligada, estaría en la defensa: el ingreso de Nicolás Bazzana por Jonatan Schunke, quien llegó a las cinco amarillas ante el Taladro y tendrá que cumplir hoy su fecha de suspensión.

Vale recordar que Lucas Albertengo no irá ni siquiera al banco de los suplentes porque continúa recuperándose de su lesión en el abductor izquierdo. El delantero ex Atlético de Rafaela e Independiente intentará ponerse a punto la semana próxima para poder regresar a las canchas en el Cilindro.

FORMACIONES

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Enzo Kalinski, Iván Gómez; Manuel Castro, Nahuel Estévez y Matías Pellegrini; Mateo Retegui DT: Gabriel Milito.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guilermo Fernández y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

Cancha: Estadio Ciudad de La Plata.

Arbitro: Fernando Echenique

Horario: 20

Televisa: TNT Sports