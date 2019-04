Crece la preocupación por el acceso de los menores a contenidos para adultos

Se estima que uno de cada tres chicos de menos de 14 años los ve, conducta que sólo el 35% de los padres controla. El tema ya llega a consultorios de psicólogos platenses. Y motivó una ley en Inglaterra.

La facilidad con que los menores pueden acceder a contenidos para adultos en Internet se está convirtiendo en un dolor de cabeza para muchos en momentos en que se estima que el 25 del contenido presente en la web se relaciona con este tipo de material. El tema ya se filtra en algunos consultorios de psicólogos especializados en niños y adolescentes de La Plata y a nivel mundial inspira iniciativas como la norma aprobada en Inglaterra recientemente que regula y pone límites a los sitios porno, exigiendo a los usuarios de ese tipo de plataformas que se registren con datos reales para demostrar que son mayores.

Se trata de un tema relativamente nuevo -la explosión del porno en la red suma alrededor de 15 años- pero que suma una multitud de aristas. Existen relevamientos internacionales que demuestran que uno cada tres chicos de menos de 14 años accede a este tipo de contenidos y que al menos la mitad de ellos llegaron a esos sitios por error. Otros dan cuenta de que el control parental sobre este tema es escaso y que sólo alcanza al 35% de los padres. Con todo, el 60% de las familias entiende que se trata de una conducta negativa capaz de generar numerosos prejuicios en menores que atraviesan una edad crítica. Entre ellos, los de instalar estereotipos que cosifican a la mujer.

Pero hay más: algunos psiquiatras comparan a los efectos del porno -cuando se transforma en adicción- con los de drogas como la cocaína y la heroína, capaces de cambiar incluso algunas zonas del cerebro, mientras se lo vincula, además, con la aparicion más temprana de disfuciones sexuales y con el crecimiento del ciberdelito.

El tema de la pornografía y los menores se ubicó en el foco de la atención pública en La Plata en los últimos días, a partir de un caso con características especiales, dado su vínculo con el delito, en el que un menor platense de 16 años fue acusado de traficar pornografía infantil a través de Internet, un ilícito que crece en la Argentina.

FÁCIL ACCESO Y FUENTE DE PROBLEMAS

La historia la cuenta una psicóloga platense especialista en niños y adolescentes y es una de las muchas que llegaron a su consultorio relacionada con este tema. Tiene que ver con un chico que accedió a imágenes para adultos a través de un dispositivo familiar y desués de un descuido de un hermano mayor.

Los especiaistas consideran que el acceso de los chicos a la pornografía puede ocasionar “un daño significativo en la capacidad del menor para formar relaciones sanas en la adultez”.

Por eso se propone el uso de filtros que bloqueen el acceso a este tipo de materiales, así como poner una especial atención en los contenidos a los que acceden chicos y adolescentes a través de los dispositivos. En el chico porque su psiquis no está preparada para ver este tipo de contenidos. En el adolescente, porque a pesar de existir en él una naturalidad curiosidad por la sexualidad, “lo importante es dialogar sobre el tema, señalarle que las imágenes que ve no representan la vida real y sobre todo entablar un diálogo no acusatorio que permita la confianza para desarrollar el tema desarmando mitos y tabúes”, dice la psicóloga y sexóloga platense Susana Machado García (ver aparte).

La preocupación por este tema es mundial y a la vez es creciente.

De la mano de ella surgen inciiativas como la ley aprobada en Gran Bretaña que regula la pornografía on line, exigiendo que los visitantes de los sitios con contenidos para adultos se registren con datos reales que permitan corroborar su mayoría de edad.

La polémica norma, que entrará en vigor el 15 de julio, fue muy cuestionada por quienes consideran que atenta contra la privacidad en la web, pero recibió el apoyo de un 88% de los padres británicos de chicos que tienen entre 7 y 17 años.

Según un estudio del Diario Internacional de Psicología para el Desarrollo y la Educación, 1 de cada 3 chicos menores de 14 años aseguró haber visto pornografía on line el último año en España y la mitad dijo haberlo hecho sin querer, por ejemplo, tras accionar un click por error en ventanas emergentes.

Por otra parte, el estudio Adolescentes y Pornografía una revisión de 20 años de investigaciones realizado por el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia revela que el 74% de las familias aseguran que los chicos se informan sobre sexualidad en línea.

Otros datos dan cuenta de algunos de los impactos negativos que se asocian a la visión de pornografía en la niñez o adolescencia, tales como la incorporación de estereotipos machistas que cosifican a la mujer. O incluso la posibilidad de desarrollar una adicción al ver ese tipo de contenidos capaz de alterar incluso algunas zonas del cerebro y con un impacto similar a la que produce el consumo de alcohol o cocaína.

De la mano del crecimiento de la pornografía on line, algunos centros de atención de trastornos sexuales masculinos notaron un aumento de problemas como la impotencia en jóvenes de entre 18 y 30 años.

El abuso de la visión de pornografía, en el caso de los adultos, también se asocia a los problemas de pareja en la adultez, a una menor frecuencia de la actividad sexual y al desinterés por el acto sexual real.