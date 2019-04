Al no poder establecer quién es el padre, condenan a gemelos a pagar pensión a una niña 

Ante la imposibilidad de poder establecer con exactitud quien es el padre de una nena, un juez brasileño decidió cortar con la especulación y condenó a dos hombres a pagar la pensión alimentaria.

La medida, en la que se ponderó el bienestar de la niña, recayó sobre dos hermanos gemelos que deberán afrontar las cuotas alimentarias ya que no se ha podido precisar cuál de ellos es el padre.

Esto se debió a los resultados de los análisis y al grado de parentesco entre los dos hombres y la pequeña. Si bien se sabe que sólo uno de ellos es el responsable de haber fecundado el óvulo de la madre, no se puede lograr precisar quien fue debido a que la carga genética de ambos es muy parecida.

Según se dio a conocer en los medios de Brasil, uno de los hombres se realizó la prueba de ADN, que terminó resultando positiva con respecto a la paternidad.

Pero el hombre en cuestión no sólo no quiso reconocer a la niña si no que alegó que la responsabilidad era de su hermano. Ambos, al ser gemelos monocigóticos (de un único óvulo fecundado), comparten la misma identidad genética.

Ante este escenario, el juez Filipe Luiz Peruca emitió un fallo salomónico: ambos deberán pasar la pensión alimenticia a la niña, equivalente al 30% del salario mínimo, tal y como recoge la sentencia.

”Uno de los dos hermanos, de mala fe, trata de ocultar su paternidad”, expresó el juez. “La justicia debe reprimir estos comportamientos deshonestos (…), que socavan el derecho de reconocimiento de la paternidad, un derecho constitucional inalienable”, agregó Peruca .

En su comunicado, el tribunal explica que, desde que eran adolescentes, los gemelos, que ahora tienen 31 años, “se aprovechaban de su apariencia idéntica para ocultar sus infidelidades”.