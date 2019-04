Proponer quitarle la moto a quienes no utilicen casco

Sería en forma temporal hasta que el conductor y su acompañante, en caso de haberlo, se protejan correctamente

Los legisladores bonaerenses ya tienen entre sus manos un proyecto de ley que proponer endurecer la pena a los motociclistas que no utilicen el casco. En esa líne, se buscaría que se le quite el rodado al conductor hasta que no se proteja correctamente.

Desde la Comuna, explicaron que actualmente, ante esa falta, "se aplica la ley vigente, que establece diferentes multas económicas".

El autor de la propuesta, el diputado oficialista Guillermo Bardón, justificó la iniciativa con estadísticas alarmantes. "Si tenemos en cuenta que 4 de cada 10 víctimas fatales por siniestros viales viajan en moto, es indispensable trabajar en la implementación de medidas drásticas, pues se trata de evitar muertes".

Asimismo, dijo que estudios dan cuenta que existe una "contradicción" entre la percepción y la acción del uso del caso. "El 98 por ciento de los motociclistas dice estar de acuerdo con la obligatoriedad de usar casco, pero solo el 61 por ciento lo utiliza de manera adecuada".

Cabe aclarar que la retención del vehículo será "temporal". Bardón explicó que "cesará con la utilización de forma correcta del caso reglamentario homologado, tanto por parte del conductor como del acompañante".