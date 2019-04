VIDEO: Valencia, con gol de Garay, derrotó a Real Madrid y se metió en zona de Liga Europa

El defensor argentino Ezequiel Garay marcó un gol en la victoria de Valencia sobre Real Madrid, 2 a 1 como local, en uno de los partidos con que continuó hoy la trigésima fecha de la liga española de fútbol.

Gonzalo Guedes abrió la cuenta a los 35m del primer tiempo y Garay la amplió a los 38m del complemento para Valencia, en el que fue suplente el ex Boca Facundo Roncaglia; Karim Benzemá descontó sobre el final.

| RESULT |



Valencia got their second of the night in the last 10 minutes of the game!



Ezequiel Garay secures the win 💪 pic.twitter.com/hZVVWMjvcp