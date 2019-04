Se definen tres descensos entre cuatro equipos: Patronato, San Martín (SJ), Tigre y Belgrano

La Superliga Argentina de Fútbol (SAF) definirá en la jornada de mañana los tres descensos restantes de la temporada entre cuatro equipos involucrados en la pelea por la permanencia: Patronato de Paraná, San Martín de San Juan, Tigre y Belgrano de Córdoba.

Todos jugarán en simultáneo desde las 15.10: Patronato recibirá a Argentinos Juniors; San Martín de San Juan será local de Talleres de Córdoba; Tigre visitará a River Plate, que pondrá un equipo suplente, y Belgrano jugará ante Godoy Cruz de Mendoza en su estado de Barrio Alberdi.

De momento, el único descenso decretado a la Primera B Nacional es el de San Martín de Tucumán.

A continuación se detalla las posibilidades de cada uno en la definición del descenso:



PATRONATO DE PARANÁ

Es el único equipo que depende de sí mismo.

* Se salva: si vence a Argentinos; si empata pero no ganan San Martín y Tigre; o si pierde pero no ganan ninguno de los otros tres rivales directos.

* Va a desempate: Con San Martín y Tigre, si ambos o uno de ellos gana y Patronato empata con Argentinos. Con Belgrano, si vencen los cordobeses, pierde con Argentinos y no ganan San Martín y Tigre.

* Desciende: Si pierde con Argentinos y ganan San Martín o Tigre.



SAN MARTÍN DE SAN JUAN

Está en idéntica situación que Tigre, situado en zona de descenso, con dos puntos menos que Patronato y uno por encima de Belgrano.

* Se salva: Si le gana a Talleres y Tigre no vence en el Monumental y Patronato pierde con Argentinos.

* Desempata: Con Tigre, si ambos vencen en sus partidos y Patronato cae de local. Con Patronato, si San Martín le gana a Talleres y los de Paraná empatan con Argentinos. Puede terminar en un triple empate con Tigre y Patronato.

* Desciende: Si gana Patronato; si no le gana a Talleres o si obtiene menos puntos que Tigre en la última fecha.



TIGRE

Misma situación que San Martín de San Juan, situado en zona de descenso, con dos puntos menos que Patronato y uno por encima de Belgrano.

* Se salva: Si le gana a River y San Martín no vence a Talleres y Patronato pierde con Argentinos.

* Desempata: Con San Martín, si ambos vencen en sus partidos y Patronato cae de local. Con Patronato, si Tigre gana en el Monumental, San Martín no vence a Talleres y los de Paraná empatan con Argentinos. Puede terminar en un triple empate con San Martín y Patronato.

* Desciende: Si gana Patronato; si no le gana a River o si obtiene menos puntos que San Martín en la última fecha.



BELGRANO

El equipo más comprometido en la lucha por el descenso: sólo puede aspirar a un desempate con Patronato.

* No tiene posibilidades de lograr su salvación este domingo.

* Desempata: Si vence a Godoy Cruz, Patronato cae con Argentinos y no ganan Tigre ni San Martín.

* Desciende: Si no gana su partido; si Patronato suma al menos un punto o si ganan Tigre o San Martín.