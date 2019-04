“A la noche, yo tengo ganas de salir”, le contestó Centurión a los consejos de Oscar Ruggeri

| Publicado en Edición Impresa

Por todos los medios, Oscar Ruggeri trató de explicarle a Ricardo Centurión que con las condiciones futbolísticas que ha mostrado bien podría jugar en el Real Madrid y estar a la altura de la Selección nacional. Ocurrió durante el programa “90 minutos”, por Fox Sports, en el cual el volante que está separado del plantel superior de Racing aceptó una entrevista.

El ex marcador, campeón de la Copa del Mundo organizada por México en 1986, se desempeña como panelista en el referido envío, y en la víspera le dijo mano a mano a Ricky lo que por lo menos un par de veces antes había manifestado cuando se habló de la actualidad del jugador que definitivamente quedó al margen de la Academia tras un fuerte cruce con Eduardo Coudet en cancha de River.

Igual, todo lo que le dijo el Cabezón pareció caer en saco roto, pues Centurión le respondió: “Te voy a ser honesto, yo a la noche no tengo sueño, tengo ganas de salir a tomar algo”. Obvio que este comportamiento le ha causado gran parte de los problemas fuera de la cancha que le restaron oportunidades en los clubes por los que pasó.

Ruggeri insistió en las posibilidades que podría tener Centurión en caso de llevar una vida ordenada, chocando con una postura al parecer irreversible, pues Ricky llegó a decirle que “si un amigo mío me dice que no, que es mejor que me quede durmiendo, yo salgo igual”.

El Cabezón destacó lo que puede significarle jugar en la Selección, ir a un Mundial, y de nuevo escuchó un “lo que pasa es que vos querés que me acueste a las nueve de la noche...”, tras lo cual el ex futbolista que le habló como si fuera un padre, le insistió: “Lo que te pido es que cenes a las nueve de la noche y que te acuestes a las 12, lo normal, no es que te pido una locura... Yo estuve en tres Mundiales y no se compara con nada”.

Por otra parte, Centurión aseguró que “hasta ahora no me llamó nadie para ir a la fiesta” en referencia a los festejos por el título recientemente obtenido. Además, declaró que “el grupo (por los jugadores) me banca, pero la otra parte no” (en referencia a los dirigentes del club de Avellaneda).

“(Diego) Milito dijo muchas cosas que no me dijo en la cara”, explicó sobre la mala relación con el manager de la Academia.

El jugador nacido en Avellaneda, tuvo varios encontronazos con Eduardo Coudet por conductas extrafutbolísticas, que produjeron que el técnico lo apartara del plantel titular en el tramo final de la campaña que finalizó con la obtención del título de campeón.

A consecuencia de esto, Ricky pasó a entrenarse con la Reserva, y el titular del club, Víctor Blanco, adelantó que se está analizando darlo a préstamo a un equipo del exterior, lo cual el propio Centurión confirmó luego.