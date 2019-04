De La Plata al mundo: el film “Belisario” se llevó uno de “los Oscar de la animación”

La obra de Hernán Moyano, producida por la UNLP y el Planetario local, ganó un premio Quirino en una gala realizada ayer en España

El film Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos obtuvo ayer en España el prestigioso Premio Quirino como “Mejor Obra Innovadora de Animación Iberoamericana”. Se trata de la película del director platense Hernán Moyano, que se proyecta los fines de semana en el domo del Planetario local y que fue producida por la UNLP.

La obra cuenta la historia de Belisario, un ratón astronauta que viaja en el tiempo para inscribir su nombre en la historia espacial argentina. Durante su recorrido, el pequeño héroe presenciará los hechos más relevantes y se enfrentará a impensados peligros que deberá sortear para sobrevivir. La película fue filmada para ser proyectada con tecnología full dome y tuvo una gran recepción entre los niños y adolescentes de la ciudad que agotaron las entradas cada vez que hubo función en el Planetario del Paseo del Bosque.

Según los responsables del trabajo, el premio obtenido ayer es “algo así como los Oscar a la animación en Iberoamérica. Habíamos quedado ternados junto a dos producciones españolas en marzo pasado y ahora resultamos ganadores. Estamos inmensamente felices”.

En la categoría Mejor Película la ganadora fue la producción colombiana “Virus tropical”, adaptación del comic autobiográfico de la ecuato-colombiana Power Paola. Por su parte, la brasileña “Irmão do Jorel - Seja Brócolis!”, de Juliano Enrico, fue la merecedora del premio mejor serie animada. Orientada a público infantil, se trata de la primera animación original que Cartoon Network realizó en América Latina. Realizada en 2D y cut out, la serie sigue las aventuras cotidiana del hermano de Jorel, un niño de 9 años que vive con su excéntrica familia integrada por padre, madre, tres hermanos, dos abuelas y un perro.

🎬 El premio a la Mejor Obra Innavodora de Animación Iberoamericana es para Belisario - El pequeño gran héroe del cosmos, dirigida por @Hernan_moyano. Producida por Planetario Ciudad De La Plata (Argentina)#PremiosQuirino pic.twitter.com/6RcCZDq7ng — Premios Quirino (@PremiosQuirino) April 6, 2019

En la categoría de cortos el ganador fue el brasileño “Guaxuma”, de Nara Normande, una obra documental en stop motion que combina arena y puppets, entre otros elementos, para contar una historia sensible e íntima. Otras seis producciones fueron reconocidas en la gala de los Premios Quirino: las españolas “Patchwork”, de María Manero, “La increíble historia del hombre que podía volar y no sabía cómo”, de Manuel Rubio, y “Black is Beltza”, de Fermín Muguruza.

El jurado internacional estuvo integrado por el director y guionista Alê Abreu, la directora de arte de personajes de Pixar, Deanna Marsigliese, el productor Gustavo Ferrada, la directora de ventas de Sola Media, Barbie Heusinger, y la jefa de desarrollo de Xilam Animation Marie-Laurence Turpin. En esta segunda edición de los Premios Quirino se postularon 244 obras desde 16 países, de las cuales 25 optaban como finalistas en las nueve categorías de los galardones.

Los Quirino -que ayer celebraron como se dijo su segunda edición en Tenerife, España- propone premiar lo mejor de la industria animada iberoamericana para incentivar así la producción en este costado del planeta. Y para “Belisario” fue una nueva oportunidad de ser galardonada, ya que desde su estreno en 2017 ganó varios premios internacionales.

El film de Moyano es el primer exponente en explorar este nuevo formato fulldome ideado para que los asistentes a los planetarios más avanzados del mundo vivan, de una manera única, la sensación de poder viajar en el espacio y el tiempo. Esta historia, desarrollada por primera vez en nuestro continente, tiene como particularidad la capacidad de generar la sensación de 3D sin necesidad de ninguna acción extra, más que la de sentarse a disfrutar de la proyección inmersiva.

La dirección, como se dijo, esuvo a cargo del realizador Hernán Moyano (“Sudor Frío”, “Penumbra”, “Pequeña Babilonia”) y los guiones estuvieron a cargo del propio director y Pablo Santamaría, coordinador del área de producción audiovisual del Planetario Ciudad de La Plata.

El proyecto Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Plata y la experiencia audiovisual en el Planetario platense suele tener entradas agotadas.