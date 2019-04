Mamis sospechosas y gemelos problemáticos

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

Una mujer de la ciudad china de Xianmen dio a luz a un par de gemelos concebidos de padres distintos, pero la infidelidad quedó al descubierto tras darse a conocer los resultados del test de paternidad. Al esposo de la mujer, según los medios chinos que confirmaron la noticia esta semana, lo desconcertó el hecho de que sólo uno de los hermanos tenía los rasgos del padre. Desconfiado y persecuto, las sospechas del chinito se confirmaron durante la prueba de paternidad, un procedimiento rutinario en China, necesario para registrar el nacimiento de un bebé. Los resultados, entregados por el Centro de Identificación Forense de Fujian Zhengthai, mostraron que los gemelos procedían de dos hombres distintos. Ante la evidencia, la tramposa y descuidada señora acabó confesando que había tenido una aventura la noche antes del embarazo. El fenómeno, conocido como ‘superfecundación heteropaternal’, es extremadamente raro. Se produce cuando la mujer libera dos óvulos simultáneamente, tras ser fertilizados por espermatozoides de dos hombres. Lo milagroso es que estos hermanastros compartieron un espacio sagrado colonizado por dos padres. Y que desde el primer día venían protagonizando una embestida familiar que iba a ensuciar a la mami y a cuestionar al hermano.

Otro caso: Dos gemelos brasileños que solían hacerse pasar uno por otro se han visto atrapados en su propia trampa: un juez les condenó a pagar la pensión alimenticia por una niña a la que ninguno de los dos quiere reconocer. El juez Filipe Luiz Peruca del tribunal de Goiás (centro-oeste) ha determinado “que cada uno pague una pensión alimenticia equivalente al 30 por ciento del salario mínimo”. Esto significa que cada gemelo tendrá que girar una pensión mensual de unos 90 dólares para la niña, fruto de una relación de la madre con uno de los hombres.

La mujer no pudo o no quiso dilucidar el misterio de la paternidad de su hija. Es difícil que no haya logrado identificar al verdadero padre. Es cierto, los hermanitos habían clonado al centímetro su artillería mimosa para no dejar al descubierto sus gozosos reemplazos; pero lo mismo, hasta la señorita más despistada sabe diferenciar entre un novio original y un doble. Uno de ellos pasó una prueba de ADN, que resultó positiva. Sin embargo, no quiso reconocer a la niña, alegando que el hermano era el padre. Y el ADN del hermano también sería compatible, puesto que se trata de gemelos monocigóticos, que tienen la misma identidad genética.

“Uno de los dos hermanos, de mala fe, trata de ocultar su paternidad”, concluyó el juez en su sentencia. En su comunicado, el tribunal explica que, desde que eran adolescentes, los gemelos, que ahora tienen 31 años, “se aprovechaban de su apariencia idéntica para ocultar sus infidelidades”. Y ahora en Goiás las ex novias de estos hermanitos hacen memoria y dudan de aquel amante tan presente y predispuesto.

¿Qué pasó? Las combinaciones posibles son varias. ¿Se borró uno solo o se borró el dúo? En esta sociedad semi conyugal elegían las novias entre los dos porque era inevitable ilusionarse con el futuro reparto. Ellos eran amantes de grandes rendimientos que se repartían y compartían. ¿Será así? Alguno cree que la garota sabía y disfrutaba por duplicado de un noviazgo sin faltantes que la mantenía satisfecha y extenuada. Una sobrecarga placentera que ahora le permite cobrar como en la cama una cuota doble por manutención. ¿Quién engañó a quién? Quizá ella más de una vez fantaseó con formar un trío, un antojo que le dejaría menos culpa, porque le permitiría ligar por partida doble y creer que siempre estaba con el mismo. Hermano ingrato y padre escondido, el dueño del espermatozoide triunfal ha preferido incriminar a su gemelo y ocultarse detrás de un parecido perfecto. Mientras que el otro, si es inocente, ahora podrá exigir ponerse al día con la cuota de mamita que le pertenece, porque para eso paga. La justicia al final los condenó por haber exprimido el mellizismo hasta sacarle sabroso jugo. Los brasileños traviesos habían aprendido de los Barros Schelotto: mientras uno se acerca a la raya, el otro espera en el banco, por las dudas.