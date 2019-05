"¡Tocate, chequeate, querete!", el consejo de Dolores Fonzi tras vencer al cáncer de mama

En las últimas horas, Dolores Fonzi reveló vía Twitter los detalles de su lucha contra el cáncer de mama y realizó un llamado de atención a todas las mujeres para que se autocontrolen y realicen los chequeos correspondientes para combatir la enfermedad a tiempo.

La actriz de 40 años contó que se sometió a una mastectomía y que tras ser declarada sana volverá muy pronto a trabajar.

La artista agregó que la palabra cáncer está tan "estigmatizada" que las personas quedan perdidas en una nebulosa de experiencias mal contadas y el motor de búsquedas virtuales Google.

La actriz, quien tiene dos hijos fruto de su relación ya terminada con el actor, productor y director mexicano Gael García Bernal agradeció a sus familiares y amigos por el acompañamiento en el duro momento personal que le tocó pasar.

Al concluir con el mensaje que se viralizó, expresó: "Una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama. ¡Es un montón! ¡Tócate, chequéate, querete! Me quedé sin glándula pero tengo mucho ojete. Acompaño a los que siguen en la contienda y a los familiares que sufrieron pérdidas. Y gracias y perdón a quien corresponda".

El 8 de Abril me diagnosticaron Cáncer de Mama. El 8 de Mayo después de someterme a una mastectomía me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable.