Milton Casco recibió el alta médica y no se descarta que esté en la próxima convocatoria

El lateral fue operado por una fractura en la clavícula derecha sufrida el 24 de febrero pasado. ¿Estará en la lista que irá a Tucumán?

Milton Casco, un jugador de importancia para la estructura futbolística de River, recibió ayer el alta médica, después de haber sido intervenido quirúrgicamente a raíz de la fractura en la clavícula derecha, ocurrida en ocasión al partido con San Martín de Tucumán, disputado el 24 de febrero pasado.

Sin dudas que es una buena noticia para el entrenador Marcelo Gallardo, después de tantas pálidas por las lesiones.

Ahora bien, Casco todavía no formó parte de las prácticas de fútbol, aunque físicamente se mantuvo siempre activo. Por eso, no sería descabellado pensar que el ex jugador de Newell´s forme parte de la convocatoria, de cara al partido contra Atlético Tucumán, por la Copa de la Superliga.

Es difícil que juegue el sábado ante Atlético de Tucumán, pero no se descarta que sí lo pueda hacer en el choque de la Recopa Sudamericana, ante Athletico Paranaense.

MONTIEL, 15 DÍAS PARADO

El alta médica a Milton Casco lo llega de alegría al Muñeco, porque en las últimas horas se conoció la lesión de Gonzalo Montiel, quien padece una distensión en el cuádriceps izquierdo, que lo dejará alejado de las canchas por espacio de dos semanas.

En cuanto al probable al equipo que visitará el sábado a las 20 a los tucumanos de Atlético, sería con Franco Armani; Camilo Mayada, Robert Rojas, Javier Pinola, Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio o Bruno Zuculini, Nicolás De la Cruz; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.

Hoy, el plantel Millonario entrenará a partir de las 17, en el estadio Monumental, a puertas cerradas. Luego, el plantel que viajará a Tucumán quedará concentrado.

PRÁCTICA Y CONCENTRACIÓN

Ayer, el grupo realizó tareas regenerativas y ejercicios físico - técnicos en el River Cup.

Los jugadores que efectuaron trabajos diferenciados fueron Gonzalo Montiel (distensión de grado 1 en el recto anterior izquierdo), Ignacio Scocco (se recupera de un desgarro en el gemelo de la pierna derecha) y Juan Fernando Quintero (se recupera de la rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda).

¿MILAN VIENE POR QUINTERO?

Mientras continúa con el proceso de recuperación, tras la operación ligamentaria, trascendió en las últimas horas que el Milan, de Italiano, vendría a la carga por el Juan Fernando Quintero. Y estaría dispuesto a ofrecer 25 millones de euros.