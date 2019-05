La Cámara de Casación consideró "gravísimas" las declaraciones de Alberto Fernández

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Juan Carlos Gemignani, sostuvo que las declaraciones del ex jefe de Gabinete kirchnerista Alberto Fernández fueron "gravísimas desde el punto de vista institucional". En declaraciones a Radio Nacional, aseveró: "Institucionalmente no es bueno que Fernández diga esto. Eso es muy triste. Lo vivo con tristeza pero no con miedo".

El ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner había dicho el miércoles que "algún día (los jueces) Ercolini, Bonadio, Irurzun, Hornos y Gemignani van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno".

Sus dichos sobre los jueces que investigaron a la ex presidenta y los camaristas que tomaron decisiones sobre los expedientes en los que ella está involucrada surgieron luego de la decisión de la Corte Suprema de revisar la causa por la que será juzgada la ex mandataria a partir de la semana próxima.

Fernández, principal operador político de la ex presidenta, aseveró que los jueces "tratan de involucrarla (a Cristina Kirchner) metiéndola por la ventana. Es insostenible". Ante esto, Gemignani salió a responderle y en ese contexto reconoció que siempre están "expuestos a presiones".

"Por más que eventualmente se sufren amenazas hay que tener la entereza para saber que cuando uno asume estas responsabilidades institucionales, puede sufrir presiones", dijo Gemignani.

"No es bueno, no contribuye a la paz, genera descontento que personalidades públicas atribuyan actitudes indignas para integrantes de otros poderes", sentenció el juez, que el 22 de mayo deberá presentarse ante la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura por una denuncia sobre supuesto abuso de poder y maltrato laboral.