Los problemas con la presión del agua ya son cosa de todos los días

Los problemas con la provisión de agua continúan al tope de los reclamos vecinales en distintas zonas de la Ciudad, como por ejemplo, en 119 entre 64 y 65, donde hay vecinos que denunciaron que llevan un mes prácticamente sin agua. “Ya no sé a quién llamar porque hice todos los reclamos en Absa por una pérdida que nos quita presión y la calle parece un río, mientras que en casa no sale ni una”, denunció una mujer que vive en 119 entre 64 y 65.

En tanto, Juan Carlos, de 30 y 45, aseguró ayer que desde el miércoles pasado estaba sin suministro, algo que - según dijo - se repite desde hace varias semanas. “El problema afecta a muchos vecinos”, señaló.

En 16 entre 63 y 64, Dora contó: “No hay presión de agua, no sube al tanque, no podemos bañarnos ni higienizarnos. No tenemos agua para consumir y tenemos que comprar bidones. Además, tenemos que llevar la ropa al lavadero”.

El problema de falta de agua también se registró en 67 entre 20 y 21 y en 53 entre 30 y 31, quienes están con baja presión.