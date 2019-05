Burdisso habló con una experimentada figura europea para que venga a Boca

El director deportivo de Boca reconoció en las últimas horas que habló con un reconocido futbolista, estrella en Europa, sobre la posibilidad de venir a jugar al equipo que dirige Gustavo Alfaro.

Se trata de Daniele De Rossi, de 35 años, multicampeón con la Roma de Italia que tiene ganas de cambiar de aire

"Daniele es un amigo mío, me han preguntado mucho estos días. Hablé mucho con él, este tipo de jugadores tiene las puertas abiertas. No soy yo el que los tiene que ir a buscar, más allá de que yo tenga una relación de los años que pasamos en la Roma, que fueron muchos. Es un momento que está metabolizando su salida de la Roma y no hay que molestarlo", dijo Burdisso anoche en la Bombonera.

Sobre el mismo tema, el director deportivo xeneize agregó, que "Hablé con él hace unas semanas y es un momento justo para valorar su situación. Sé que él siempre se sintió identificado con la manera de vivir el fútbol de Boca. Se verá, es una decisión que pasa por él".

Y finalizó: Yo creo que vendría. No abro ninguna puerta, es un deseo más que una realidad. Creo que Boca invita a cualquier jugador a venir".