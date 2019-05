Lousteau instó a sumar a Cambiemos a Stolbizer y Lavagna

El diputado dijo que "concuerda mucho" con el diagnóstico del ex ministro de Economía. "Tiene que haber una coalición superadora", afirmó

El economista y diputado nacional Martín Lousteau consideró hoy que se debe formar "una coalición superadora", donde "Cambiemos sea parte, pero también Margarita Stolbizer, el socialismo, peronistas que no quieren volver al pasado, y Roberto Lavagna", sobre quien dijo que"concuerda mucho" con su diagnóstico.

En declaraciones a la prensa, Lousteau aseveró que le "gustaría ver a aquellos que dicen que debe haber algo más grande tengan la flexibilidad para hablar con los demás, incluso con los que están en la grieta".

En es sentido, dijo que concuerda "mucho con el diagnóstico de Roberto Lavagna", en el sentido que "tenemos que ser muchos más para diagnosticar mejor; y aún más para implementar" las medidas.

"Tiene que haber una coalición superadora, donde Cambiemos sea parte, pero también Margarita Stolbizer, el socialismo, Roberto Lavagna y peronistas que no quieren volver al pasado", agregó.

Lousteau dijo que "hay un montón de argentinos frustrados porque nos proponen elegir entre dos cosas que ya probamos", aunque "el desafío no es sólo ganarle a Cristina (Fernández de Kirchner) o a (Mauricio) Macri", sino las políticas que se van a implementar desde el 11 de diciembre.

El diputado dijo que no le molestó cuando el Presidente dijo que lo está "conociendo" y señaló: "Me puse a reflexionar lo que estaba queriendo decir y me sorprendió. Nos conocemos de antes, me nombró embajador, competimos, discutimos sobre la ciudad".

Sin embargo, "ahora las conversaciones son mucho menos específicas, son más amplias, con diversos temas, de abordaje más amplio" reconoció.

Para Lousteau, el programa "Precios Esenciales", al igual que todos los de controles de precios, "sirven durante muy poco tiempo"; además, en este caso "es un gobierno que no está convencido de que ese sea un buen instrumento de corto plazo, porque lo ha dicho muchas veces".

"A este ritmo vamos a necesitar más de un siglo para crecer: ni siquiera crecemos al ritmo promedio que el resto de los países. ¿Qué hay que hacer? Repensar severamente y con rigurosidad; imaginar un Estado distinto que no se administre como lo hemos administrado", afirmó.