Falleció Peter Mayhew, el actor que le dio vida a Chewbacca en "Star Wars" 

El actor británico Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca en la saga de "Star Wars", murió a los 74 años, informó este jueves su familia en el perfil oficial de Twitter del artista.

"La familia de Peter Mayhew, con profundo amor y tristeza, lamenta compartir la noticia de que Peter ha fallecido", dijeron sus seres queridos en un comunicado.

Aunque se dio a conocer hoy su muerte, Mayhew falleció el martes 30 de abril en su casa en Texas, donde residía este actor nacido en Londres en 1944 y que habría cumplido 75 años el próximo 19 de mayo.

Mayhew enamoró a los fans de "Star Wars" por su interpretación del peludo y entrañable Chewbacca, el compañero inseparable de aventuras de Han Solo (Harrison Ford) y el copiloto del Millennium Falcon.

Aunque Chewbacca no articulaba palabra y solo emitía aullidos indescifrables, este personaje es uno de los más carismáticos de la saga de ciencia-ficción ideada por George Lucas.

Mayhew encarnó este rol en las tres películas originales: "Star Wars: Episode IV - A New Hope" (1977), "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back" (1980) y "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" (1983).

El actor volvió a interpretar a Chewbacca en "Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith" (2005), que cerró la segunda trilogía de la saga; y "Star Wars: Episode VII - The Force Awakens" (2015), que inició la tercera y, hasta ahora, última serie de tres películas de "Star Wars".