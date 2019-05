Los memes, fiel reflejo del descontento por el final de "Game of Thrones"

¡Cuidado! Si no viste el episodio, esta nota puede contener spoilers

El final de "Game of Thrones", para muchos, no fue el esperado. Tranquilos, en estas líneas no te vamos a spoilear la serie que es furor en el mundo, pero sí vas a tener que tener cuidado de ver estos memes con los que los fanáticos se expresaron en las redes sociales para dar cuenta del descontento generalizado que se gestó tras el último capítulo que se pudo ver anoche.

Pasaron 70 episodios durante las 8 temporadas y es por eso que el de ayer no fue uno más. Había millones de fans esperando ver el desenlace de las novelas de George R. R. Martin y varios de los que siguieron el capítulo final fueron expresándose en Twitter sobre los acontecimientos.

Ya te avisamos: si no lo viste puede que algunas de estas imágenes te den pistas de lo que ocurre en el final de GOT.

Lavdd me pasé todo el episodio riendo #GameOfThrones pic.twitter.com/fsM0jJzsqe — Ecthelion of the Fountain (@gustawho) 20 de mayo de 2019

#GameOfThrones aquí podemos apreciar a los guionistas de esta temporada pic.twitter.com/yv8gMFOe3p — Rey del Pechofrio (@lord_dovizzelo) 20 de mayo de 2019

Bran: "Yo no quiero reinar. Ya yo no soy Bran Stark"



Nombran a Bran rey



Bran: "Para eso estoy aquí"



Todos nosotros:#GameofThrones pic.twitter.com/FRVPtmfIuD — ♥ Miss Hazard ♥ (@madelen_vargas) 20 de mayo de 2019

Yo mañana después de que me pregunten como estuvo el final 😂😢😢#GameOfThrones pic.twitter.com/9XmYTr3iLU — Brandon Benavides (@branbenavides) 20 de mayo de 2019