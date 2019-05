La rueda de los alquileres se mueve muy poco y afecta a inquilinos y propietarios

Desde una entidad local aseguran que, en promedio, se destina el 38% del ingreso a pagar el alquiler. En las inmobiliarias dicen que a la hora de renovar contrato se busca un equilibrio. También hablan de “achiques”

En La Plata, el 38 por ciento del salario de un vecino que alquila se le va en el pago mensual de la vivienda. El dato se desprende de una estimación efectuada, a partir de las consultas y reclamos que recibe la entidad, por la Asociación Platense de Inquilinos (API). Ese promedio crece, aseguran, si se trata de jubilados o jóvenes que por lo general disponen de menores ingresos y además afrontan el costo solos, es decir, sin compartir el gasto con otras personas.

De acuerdo al último relevamiento realizado por la Federación Nacional de Inquilinos (dentro de la cual se encuentra el nucleamiento local), cerca de la mitad de los inquilinos bonaerenses destina al menos el 30 por ciento de su sueldo al alquiler y un 30 por ciento de ese sector de la población deja en el rubro la mitad o más de su ingreso. Además, el informe señala que en el último año el 46 por ciento de las personas que alquilan una propiedad tuvo que enfrentar un 30 por ciento de aumento del costo mensual al renovar el contrato.

“En nuestra ciudad las cifras son muy similares e incluso un poco más altas, ya que La Plata es uno de los lugares más caros a la hora de alquiler; algo así como tercera en la país en el nivel de los costos para alquilar”, resaltó el presidente de la API, Germán Schierff.

Un alquiler promedio (un departamento de un ambiente, por caso) cuesta en esta ciudad entre 8 mil y 10 mil pesos. Ya con dos ambientes hay que pensar en un gasto de no menos de 12 mil pesos, según calculó Schierff.

Según el dirigente de la entidad de inquilinos, en La Plata el 20 por ciento de los hogares son alquilados. “Más de 100 mil personas pagan alquiler”, subrayó.

Producto de la estrechez del poder adquisitivo derivada de la situación económica del país no le resulta nada fácil a la gente que no es propietaria alquilar un inmueble. En los últimos seis meses, dijo Schierff, se advirtió un notorio aumento de vecinos que solicitan rescindir el contrato porque no pueden pagar más. “Por lo menos a un 30 por ciento de los inquilinos le ha pasado eso, porque es muy difícil afrontar las renovaciones”, añadió.

El aumento en el costo de vida y la consecuente recesión que atraviesa la macroeconomía no han derivado, todavía, en situaciones extremas como lo son los desalojos. Sin embargo, según señaló el titular de la asociación de inquilinos platenses, “la crisis ha generado cierto desplazamiento de personas que se van a vivir en peores condiciones porque no pueden seguir pagando el alquiler”.

Una rueda frenada

“Hace ya algunos años que se frenó la compra-venta de propiedades, pero la rueda de los alquileres no se detenía; ahora, desde hace tiempo, tampoco esa rueda se mueve”, comparó Marcelo Babenco, de una inmobiliaria céntrica. “Hay mucho desalquilado y muy poco movimiento en ese sentido”, aclaró.

Justamente por lo que le cuesta cada actualización del alquiler a los bolsillos de la gente es que desde hace tiempo, aseguró Babenco, los contratos han dejado de tener al índice de inflación como referente. “Históricamente esos ajustes se han manejado con atrasos; es muy difícil pronosticar de acá a un año. Y en ese sentido no hay mejor ejemplo que el de ahora: en un año la inflación fue de más del 50 por ciento y los alquileres no se reajustaron con ese porcentaje. Sería imposible, porque los inquilinos no podrían asumirlo”, indicó.

Babenco también habló de los “achiques” a los que se ven obligados a recurrir muchos inquilinos. “Se van a lugares de menor valor o, en el caso de los estudiantes, tratan de compartir el departamento con otros”, explicó.

La encuesta realizada este año por la Federación da cuenta de una realidad similar, pues precisa que las franjas etarias de los jóvenes son las que más sufrieron el impacto económico y, en consecuencia, debieron mudarse: así lo hizo, según ese informe, el 31 por ciento de los bonaerenses que tienen entre 18 y 38 años contra el 22 por ciento de quienes superan esa edad.

Dentro de los números del mercado platense que maneja Babenco, un departamento de un ambiente, salvo en casos muy puntuales que sobrepasan ese valor, no está por encima de los 8 mil pesos, mientras que el alquiler de una propiedad de dos ambientes se encuentra entre los 10 mil y los 14 mil pesos y ahí también depende de la calidad y el tamaño del inmueble.

A la espera de una reforma

Desde el sector de los inquilinos reclaman que se reactive el proyecto de ley provincial que se promovió el año pasado pero que después de su tratamiento y aprobación en la cámara de Diputados quedó estacionado en el Senado.

Los principales puntos de la iniciativa liberan a los inquilinos del pago de la comisión a las inmobiliarias y de los gastos administrativos, entre otros beneficios para el sector.

$5.000 al mes es lo que sale el alquiler de un monoambiente en la zona de las facultades del Bosque, en 115 y 63. El inmueble tiene 25 m2, planta baja al frente. Las expensas rondan los $500. es lo que sale el alquiler de un monoambiente en la zona de las facultades del Bosque, en 115 y 63. El inmueble tiene 25 m2, planta baja al frente. Las expensas rondan los $500.

$8.200 POR MES piden para alquilar un departamento de 2 dormitorios, en un primer piso por escalera y de 51 m2. Las expensas rondan los $ 1200. Es en la zona de calle 18 entre 33 y 34. El edificio tiene 30 años de antigüedad. POR MES piden para alquilar un departamento de 2 dormitorios, en un primer piso por escalera y de 51 m2. Las expensas rondan los $ 1200. Es en la zona de calle 18 entre 33 y 34. El edificio tiene 30 años de antigüedad.

$8.500 POR MES es lo que piden por el alquiler de un departamento de 45 m2 y un dormitorio en la zona del centro comercial de calle 12. El edificio tiene 13 años de antigüedad, y no cuenta con cochera. POR MES es lo que piden por el alquiler de un departamento de 45 m2 y un dormitorio en la zona del centro comercial de calle 12. El edificio tiene 13 años de antigüedad, y no cuenta con cochera.

$10.000 PARA ALQUILAR un departamento en PH al frente, “tipo casa”, en la zona de calle 36 entre 20 y 21 de La Loma. Superficie cubierta de 85 m². Además cuenta con garaje cubierto. El primer año sale $10.000 y el segundo $13.000. PARA ALQUILAR un departamento en PH al frente, “tipo casa”, en la zona de calle 36 entre 20 y 21 de La Loma. Superficie cubierta de 85 m². Además cuenta con garaje cubierto. El primer año sale $10.000 y el segundo $13.000.

$6.500 POR EL ALQUILER de un departamento de un dormitorio en primer piso y de 35 mts en la zona de 38 y 118. El edificio cuenta con 25 años de antigüedad y no tiene garage. POR EL ALQUILER de un departamento de un dormitorio en primer piso y de 35 mts en la zona de 38 y 118. El edificio cuenta con 25 años de antigüedad y no tiene garage.