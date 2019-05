Del Potro debutará en Roland Garros contra un rival chileno

El tenista tandilense Juan Martín del Potro, octavo preclasificado y noveno en el ranking de la ATP, debutará en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, ante el chileno Nicolás Jarry (75).

Del Potro viene de perder en cuartos de final del Masters 1000 de Roma ante el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, y en el Abierto francés buscará defender los puntos de 2018 (cayó en semis con el español Rafael Nadal).

Será el primer enfrentamiento entre "La Torre" de Tandil y Jarry, quien como buen registro reciente exhibe su victoria sobre el alemán Alexander Zverev, 5 del mundo, en cuartos de final del ATP de Barcelona.

El ganador se cruzará en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el japonés Yoshihito Nishioka y el estadounidense Mackenzie McDonald.

En primera rueda de Roland Garros habrá también un choque de argentinos: Guido Pella (22) se enfrentará a Guido Andreozzi.

Los rivales de los otros argentinos participantes serán:

Diego Schwartzman (20) vs Marton Fucsovics (Hungría).

Leonardo Mayer vs Jiri Veseli (República Checa).

Juan Londero (en su primer Grand Slam) vs Nikoloz Basilashvili (Georgia).

Federico Delbonis vs un jugador proveniente de la qualy.

Djokovic debutará contra el polaco Huber Hurkazt; el español Rafael Nadal (2), lo hará contra un jugador que llegue de la qualy y el suizo Roger Federer (3), se medirá contra el italiano Lorenzo Sonego.