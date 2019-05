El Gobierno propone a la oposición un acuerdo para la estabilidad económica

Negocia con Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey 10 puntos que tranquilicen a los mercados. Excluyen a Cristina Fernández de Kirchner. La jugada está encabezada por Rogelio Frigerio, titular de Interior

Por MARIANO SPEZZAPRIA

@mnspezzapria

El Gobierno nacional propuso a varios líderes opositores, con la excepción de Cristina Kirchner, firmar un acuerdo de diez puntos con vigencia hasta las próximas elecciones presidenciales, con el objetivo de dar una señal de previsibilidad política a los mercados y estabilizar la economía.

La propuesta fue acercada a los referentes opositores –Miguel Pichetto, Sergio Massa y Juan Manuel Urtubey entre ellos- por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Pero según pudo saber EL DIA, no se contactó con la ex presidenta ni con el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

Por el momento, la lógica de las negociaciones que lleva el titular de la cartera política es aislar políticamente a Cristina Kirchner como un factor que intranquiliza a los mercados. Por eso apuntaría a cerrar una declaración conjunta con los peronistas no K Pichetto, Massa y Urtubey.

Entre los diez puntos del acuerdo que comenzaron a circular ayer en despachos oficiales y de la oposición figura un compromiso explícito con el pago de la deuda externa, algo que preocupa al FMI y a los tenedores de bonos argentinos, lo que se expresó en las últimas semanas en una suba del “riesgo país” y también de la cotización del dólar, que el Gobierno ahora pretende anclar.

La crisis económica y la inestabilidad cambiaria y financiera son justamente dos factores que ponen en duda la reelección del presidente Mauricio Macri y agigantan el temor de los mercados sobre un eventual regreso al poder de Cristina Kirchner.

“Vamos a ver cómo se traduce este diálogo con Frigerio. Es importante que la Argentina sea previsible. Esperemos que sean convocados todos los sectores democráticos”, afirmó anoche Pichetto tras un acto en el búnker desde donde se promueve su candidatura presidencial.

En el entorno de Massa confirmaron los contactos con Frigerio y anticiparon que el líder del Frente Renovador dará una respuesta en conferencia de prensa. Esta misma semana había reclamado al Gobierno que convocara a una mesa de diálogo que incluyera también a Cristina Kirchner.

La jugada del Gobierno, protagonizada por el ministro del Interior, cuenta con el aval del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en tanto que la gobernadora María Eugenia Vidal y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta, las otras figuras prominentes del oficialismo, dieron su visto bueno.

En el kirchnerismo, en tanto, deslizaron anoche que si efectivamente la ex presidenta fuera excluida del acuerdo, entonces el Gobierno le daría a los demás referentes opositores una suerte de “abrazo del oso” que los perjudicaría en términos políticos y electorales.

EL BORRADOR DEL ACUERDO

Efectivamente, el borrador de la declaración conjunta incluye varios puntos que ligados a las políticas del Gobierno, como las relegadas y siempre controversiales reformas laboral y previsional.

En la misma línea, impulsa el objetivo de “lograr y mantener el equilibrio fiscal” a la cabeza y propender a una “mayor integración al mundo”, una bandera de la administración Macri.

Pero también llama a “sostener un Banco Central independiente, que combata la inflación hasta llevarla a valores similares al de países vecinos”; y exhorta a mantener un “respeto a la ley, los contratos y los derechos adquiridos con el fin de consolidar la seguridad jurídica”.

El texto de la declaración, que aún no es oficial, promueve además la “creación de empleo a través de una legislación laboral moderna” y la “reducción de la carga impositiva, a nivel nacional, provincial y municipal y enfocado en los impuestos más distorsivos”.

El Gobierno quiere que los opositores firmen un compromiso para “consolidar un sistema previsional sostenible y equitativo”; “asegurar un sistema de estadísticas transparente, confiable y elaborado en forma profesional e independiente”; y “cumplir con las obligaciones con los acreedores”.

Entre los diez puntos también se propicia “consolidar un sistema federal, basado en reglas claras, que permitan el desarrollo de las provincias y que impidan que el Gobierno nacional ejerza una discrecionalidad destinada al disciplinamiento político”.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que se trata de un trabajo con los tres precandidatos a presidente del peronismo federal, fruto de las conversaciones que mantuvieron con ellos, para dar una señal de previsibilidad.

“No descartamos que otros sectores de la oposición se sumen, pero no vamos nosotros a salir a buscarlos, sino que será un trabajo que deberán realizar los propios referentes de la oposición”, explicaron.