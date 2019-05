La Justicia cita al principal candidato a suceder a May por “mentir” sobre el Brexit

| Publicado en Edición Impresa

El ex secretario de Exteriores británico Boris Johnson deberá responder ante un tribunal, acusado de mentir al público en la campaña del referendo sobre el Brexit en 2016. Johnson, destacado dirigente conservador favorito para suceder a Theresa May, dijo -a favor del Brexit- que su país aportaba por semana 350 millones de libras (US$ 350 millones) a la Unión Europea, lo que no pudo constatarse. (AP)