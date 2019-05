Sancionan la ley que busca combatir el delito de "motochorros" en municipios bonaerenses

Lo aprobó el Senado esta tarde. Habilita a los municipios a fijar zonas y horarios en los que estará prohibida la circulación de dos ocupantes en una moto

La Cámara de Senadores bonaerense sancionó hoy la ley que tiene como objetivo combatir el accionar delictivo de los denominados "motochorros" y que habilita a los municipios a fijar zonas y horarios en los que estará prohibida la circulación de dos ocupantes en una moto.

La iniciativa fue sancionada en la sesión de esta tarde y contó con el apoyo de la bancada de Cambiemos, ya que los dos bloques del justicialismo se opusieron por alegar que el proyecto ingresó hoy mismo al Senado y “tiene fallas de técnica legislativa”, según argumentó el senador Gustavo Soos.

La ley contempla la prohibición de circulación de dos ocupantes en una moto en las zonas y horarios que cada uno de los 135 municipios deberá definir en un plazo de 45 días y comunicarlo al Ministerio de Seguridad.

Además, establece que también pueden fijar un perímetro en el que será obligatorio el grabado del dominio en el casco y el uso de un chaleco reflectante para el acompañante que contenga esos datos en el frente y en el dorso.

También prevé el secuestro de las motos que no cumplan con estos requisitos y establece que los propietarios tendrán 60 días para acreditar la titularidad de la moto o de lo contrario se compactará o donará.

El senador de Cambiemos, Marcelo Pacífico, aseguró que sólo el año pasado en la provincia de Buenos Aires “se registraron 10 mil delitos bajo esta modalidad” y detalló que en el conurbano bonaerense “en siete de cada diez hechos delictivos participan motochorros”.

“El 90% de esos delitos se cometen con armas de fuego y en su mayoría en el espacio público, por eso esta ley redefine el uso de ese espacio pero que debe definir cada municipio porque todos tienen realidades diferentes”.

“Cada municipio, de acuerdo al mapa del delito, definirá el área, horario y días durante los cuales se limita el uso de la moto”, graficó.

La iniciativa, había sido presentada por los legisladores de Cambiemos Carolina Píparo, Matías Ranzini y Martín Domínguez Yelpo y contó con el apoyo de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo.

PROTESTA DE MOTOQUEROS

Un nutrido grupo de motoqueros se manifestó esta tarde por las calles del centro platense en protesta ante la posible sanción de Ley.

"El motivo principal de la caravana es no a la discriminación, sí al control. Yo uso casco por mi seguridad y no tengo drama que me paren cada 100 metros y que me pidan todos los papeles, pero no nos marquen a las personas con un número porque es algo incoherente que nos trae más inseguridad" expresaron.