Persevera y triunfarás

El arquero de la Reserva de Estudiantes estuvo varias veces a punto de dejar el fútbol. Pero luchó y ahora logró continuidad en el equipo que el domingo jugará la final de la Copa Superliga ante San Lorenzo en Córdoba

Por MARTÍN CABRERA

mcabrera@eldia.com

Detrás de cada equipo de fútbol hay una historia para ser contada. Jugadores, técnicos, allegados... Universos diversos y muchos sueños. También obstáculos a superar para seguir adelante. De eso puede hablar un largo rato Emiliano González, el arquero de la Reserva de Estudiantes que se prepara para la gran final del domingo en la Copa Superliga contra San Lorenzo, sin olvidar la cantidad de veces que estuvo a punto de sacarse los guantes para no atajar nunca más.

“Si bien nací en un pueblo de Córdoba, me crié en Villa Mercedes, San Luis. Empecé a jugar en San José de esa ciudad. Luego pasé a Jorge Newbery y a los 14 años tuve una prueba en Racing”, comienza con el relato de su historia este pibe categoría 1998 que lleva dos años en el Club.

-¿Qué pasó en Racing?

-Estuve un año. Horrible. No me sentí bien. No hice amistades, nadie me hablaba y no encontré la contención necesaria. Me pasaba el día en la pensión tirado en la cama mirando el techo. Me sentía muy solo. Antes del final de ese año me volví a Villa Mercedes.

Con la “frustración” a cuestas, regresó al pago chico. Volvió a jugar en el Club de su barrio y cuando pensó que el tren que había dejado pasar era el último, escuchó que llegaba otro. “Estuvo Cacho Malbernat mirando arqueros y me vio en un partido de la liga local. Le propuso a mi papá venir a La Plata para una prueba. Volví a quedar. Eso fue a finales de 2015.

-¿En Estudiantes fue diferente?

-Otra cosa. Desde el primer día me sentí diferente. Me recibieron como si fuera parte de una familia. No lo podía creer. Mis compañeros en la pensión, los cocineros, los entrenadores... Siempre digo que ahí empecé a jugar al fútbol otra vez. Me brindaron todo, hasta terminé el secundario el año pasado.

-¿Con quiénes compartías habitación?

-Estuve mucho tiempo con Iván Erquiaga que ahora ya debutó en Primera. También con Franco Quintana y Gianluca Conforti, un mendocino que ya no está más. Este año ya no estoy más en City Bell: me mudé a La Plata.

González llegó a Estudiantes con edad de Sexta. Si bien se despejó el panorama respecto a la adaptación, todavía tenía obstáculos por superar. “Había como cuatro arqueros delante mío. En Cuarta y Quinta también. Me entrenaba toda la semana y nunca podía jugar. Me preguntaba ¿cuándo me tocará a mí?”.

Para colmo al año siguiente de llegar a La Plata sufrió un desgarro y tuvo que ser operado. “Se me infectó la zona, bajé ocho kilos y tampoco quería seguir jugando. Pasé momentos duros y me quise ir. Por suerte Leandro Cortizo, Hermes Desio y el Lomo Salinas me hablaron mucho, fueron claves en mi vida”, cuenta y revela que se fue 10 días a Villa Mercedes hasta que el propio Malbernat se comunicó con su papá y le dijo que su hijo tenía condiciones.

-¿Y entonces?

-Volví y atajé los últimos dos partidos en Sexta. Me fue bien. En Quinta atajé varios partidos, lo mismo que en Cuarta. Este año cuando llegó el Chavo Desábato me dio la oportunidad de atajar en Reserva.

-¿Lo que cuesta tanto se disfruta más?

-Tal cual. Tantas veces estuve por dejar el fútbol. Hoy me preguntó ¿qué sería de mí si me hubiese ido? Por suerte acá estoy, disfrutando de este momento mío y del equipo.

-¿Qué arqueros te gustan del fútbol argentino?

-Me gusta mucho Esteban Andrada. Y me identifico porque me gusta salir a cortar centros. Antes me costaba jugar con los pies, pero en el último tiempo lo pude mejorar bastante. Y acá en Estudiantes hay muy buenos arqueros, como Mariano Andújar.

La final que está a la vuelta de la esquina

-¿Cómo están para enfrentar a San Lorenzo?

-Va a ser un partido muy difícil. San Lorenzo tiene un gran equipo. Ya lo enfrentamos este año y no nos fue bien, perdimos 2-0. Ellos ganaron el torneo de punta a punta. Llevan un tiempo trabajando. Pero nosotros tenemos lo nuestro, venimos bien y con el ánimo por arriba. Nos mantuvimos en los primeros puestos y en esta Copa venimos de menos a más.

-¿Cuál es el fuerte del equipo?

-Que somos un equipo. Se lesionaron Saborido y Piñeiro, dos jugadores importantes, y el andar no se resintió. Entró Rodríguez en el medio y tuvo quite y manejo de pelota.

-En el partido contra Independiente te pudiste lucir en los penales. ¿Es tu fuerte o simplemente fue algo de suerte?

-En los penales muchas veces me fue bien. En Cuarta también pude atajar varios, no sé, me tengo confianza. Ese día el Chavo me dijo que confiaba en mí. Adiviné los cinco costados.

-¿Qué tipo de entrenador es Desábato?

-Muy exigente. Tiene una personalidad muy fuerte, como cuando era jugador. Sabe potenciar lo mejor de cada uno de nosotros. Y nos da mucha confianza. Nos caga a pedos si hacemos algo mal, pero después habla en forma individual con cada uno. Sabe mucho y nos transmite mucha seguridad.

-Qué pena que este partido se juegue tan lejos, ¿no?

-Totalmente. Si hubiera sido más cerca seguramente mucha gente hubiese podido estar. Lo único bueno es que será una cancha neutral que ninguno de los dos equipos conoce. Estamos preparados para poder alcanzar este objetivo. Hace 26 años que una Reserva de Estudiantes no consigue el campeonato, ojalá se nos dé a nosotros.