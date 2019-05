El percance que dejó sin dormir a Alfaro la noche después de ganar la Supercopa

Un percance inesperado provocó que Gustavo Alfaro pasara prácticamente toda la noche posterior a la obtención de la Supercopa Argentina sin dormir.

El propio DT de Boca contó los padecimientos que tuvo al retorno de Mendoza, después del triunfo por penales sobre Rosario Central.

Alfaro contó que no había podido dormir: "No me acostaba a las seis de la mañana desde que tenía veintipico", dijo.

¿Y que había pasado? Así lo relató el director técnico boquense: "Llegamos de Mendoza a las 5.30 de la mañana. Fui a la cancha de Boca a buscar mi auto y cuando estoy volviendo para mi casa pinché una goma en la autopista...No podía protestar porque venía de ganar, Cambié la rueda con el traje puesto. Venía solo en el auto. No había nadie a esa hora, ni el loro. Tenía unas tapas de plástico que no podía sacar y tuve que buscar una madera que estaba tirada en la banquina para ayudarme", contó Alfaro sobre el momento que le tocó vivir ante la risa de los periodistas del programa televisivo que lo estaba reporteando.