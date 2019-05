Stolbizer dijo que se sentaría a dialogar, pero juzgó de poco seria la propuesta del gobierno

La dirigente del GEN, Margarita Stolbizer, aseguró hoy que el Gobierno no la convocó para participar del acuerdo de políticas de consensos y, tras calificar de "poco serios y limitados" los 10 puntos impulsados por el Poder Ejecutivo, adelantó que si la llaman desde el Poder Ejecutivo se "sentaría a dialogar, pero no sobre esa agenda" que, desde su mirada, "ignora la realidad del país".

Stolbizer sostuvo que las propuestas del gobierno nacional para construir consensos después del 10 de diciembre "está absolutamente divorciado de la Argentina real" y consideró que "lamentablemente el gobierno viene dando manotazos de ahogado, más mirando la agenda electoral que la Argentina real".

Para la ex diputada nacional y ex candidata presidencial del GEN, el apoyo de la Iglesia a esta instancia de diálogo no significa que se deba firmar "un acuerdo tranquilizador de cuatro meses que no habla una palabra de inflación, que es el más cruel ataque al salario".

"No hay una sola palabra sobre la realidad social, de la cantidad de niños en la Argentina que no comen. No hay una sola palabra vinculada a la educación, la justicia y la transparencia. Es una agenda hecha a la medida de la tranquilidad que el Fondo reclama sobre un futuro gobierno", enfatizó la ex diputada.

Asimismo, Stolbizer consideró que la propuesta de la administración Macri "demuestra en esos 10 puntos" cuáles son sus prioridades: "Que se ponga como tal la autonomía del Banco Central cuando no presentaron ningún proyecto en el Congreso... Pongan el hambre de los pibes, no la autonomía de Banco Central. No es una agenda prioritaria".

Consultada sobre si, de todos modos, se sentaría a dialogar con el gobierno nacional, Stolbizer aseguró: "Uno se puede sentar siempre a conversar, lo he hecho en cada oportunidad, pero esa agenda es muy poco seria. No sé cómo se animan a plantear ésto con lo mal que lo está pasando la gente", concluyó.