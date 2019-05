El Lobo aulló en Varela, bajó al Halcón y se metió en cuartos de final

El equipo de Ortiz volvió a derrotar a Defensa y Justicia, esta vez por 2 a 0, con goles de Hurtado y Comba, y avanzó en la Copa de la Superliga. Ahora se cruzará con Argentinos, que dejó en el camino a San Lorenzo

Por WALTER EPÍSCOPO

wepiscopo@eldia.com

Gimnasia volvió a hacerlo. En un gran partido personal, sólido, prolijo y paciente, el equipo del Indio “planchó” el trámite ante Defensa y Justicia, lo derrotó por 2 a 0 en Varela y se metió en los cuartos de final de la Copa de la Superliga. Jan Hurtado y Maximiliano Comba, los gritos Triperos.

AL RITMO DEL LOBO

Desde el comienzo se jugó a lo quiso Gimnasia. El equipo del Indio se plantó bien en el Norberto Tomaghello y durante los primeros minutos incluso manejó la pelota a gusto, e inquietó a través de la bola parada. Sin embargo, poco a poco Defensa comenzó a hacer su juego, le sacó la redonda al Mens Sana y logró avanzar en el campo.

A partir de los 15´, el conjunto de Beccacece pudo hacerse ancho, aprovechar los extremos y el movimiento de un Ignacio Aliseda que se mostró como lo más claro del local. Con centros cruzados, sin mayor peligro, aparecieron las primeras aproximaciones del equipo que fue subcampeón de Racing.

De lateral a lateral, en el cuarto de hora Rafael Delgado envió un centro al área que encontró a Caire ingresando. Sin embargo, el ex Colón no llegó darle de lleno y su cabezazo se fue ancho.

Prolijo en su costado, a los 24´el Lobo contó con una gran contra de Jan Hurtado. El venezolano la robó en la izquierda del ataque del Halcón, corrió por el medio y habilitó en la puerta del área a un Santiago Silva que quiso devolver la gentileza cuando la jugada pedía un remate cruzado ante un solitario Unsain.

El llamado de atención pareció despertar al local, que jugó a lo que quiso la visita.

Un minuto más tarde, Lisandro Martínez, ante la imposibilidad de romper las líneas del Lobo ensayó un remate de afuera del área que murió en las manos de Martín Arias.

Poco más pasó dentro de un primer tiempo en el que los del Indio le cerraron los caminos a Defensa, que tuvo la última con un gran tiro libre del paraguayo Rojas que se estrelló en el travesaño.

Con la sensación del trabajo bien hecho, los primeros 45 minutos despidieron a caras opuestas: un Gimnasia que hizo lo que fue a hacer y un conjunto local que nunca le encontró los caminos y se retiró entre murmullos de cara al complemento.

LA PACIENCIA TUVO SUS FRUTOS

Ya en el inicio mismo del segundo tiempo, el Lobo avisó lo que llegaría unos minutos más tarde.

A los 3´, Jan Hurtado picó por derecha, hizo la individual y quedó cara a cara con el arquero rival. Sin embargo, Unsain, veloz de piernas, achicó al venezolano, quien no pudo definir bien.

Con más ímpetu que juego asociado por mérito de la visita, Defensa continuó con sus intentos de lastimar a un sólido Gimnasia.

A los 12´, Lisandro Martínez, decididamente adelantado en el campo, asistió a un Delgado que ingresó por el punto penal, pero su cabezazo nuevamente se perdió cerca del palo derecho.

Molesto e impaciente, Beccacece realizó dos modificaciones antes de los 15 minutos, pero poco resultado le trajeron.

Caso contrario para el Indio, que mandó a la cancha a Gómez en lugar de un exhausto Licht, y el “Monito” tuvo una buena noche.

Sobre los 20´llegó el grito sagrado. Ayala, que no había tenido una gran jornada con la pelota parada, mandó el córner al segundo palo, donde Maxi Coronel venció a su defensor y envió la pelota al punto penal. Barboza no logró despejar bien y el rebote le quedó servido a los pies a Silva. Pese a esto, el uruguayo no le pudo dar de lleno, pero su rebote encontró a Hurtado, que decretó el 1 a 0 dentro del área chica.

A partir del gol, un Gimnasia ya tranquilo, continuó a rajatabla con su libreto y su orden.

Cinco minutos después del grito, Silva tuvo su chance de premio. Gómez, de buen ingreso, le ganó a Lisandro Martínez por izquierda y asistió al Tanque que llegaba de frente. Sin embargo, su remate violento encontró una gran respuesta de Unsain, que estiró la agonía un tiempo más, sólo tres minutos más.

Cerca de los 28´, el volante paraguayo cortó en el medio y mandó a correr al Monito. El chaqueño levantó la cabeza y envió un gran centro al punto penal y Maxi Comba hizo el resto: 2 a 0 en Varela, 3 a 0 en el global y a manejar una reacción que nunca llegó.

Con el marcador adverso y la obligación de conseguir cuatro gritos antes del cierre, los de Beccacece ensayaron sendos remates desde afuera del área con el ingresado Miranda y un Fernández que nunca pudo pesar en ataque.

La última, apenas una sombra de lo que pudo hacer el elenco de Varela durante el trámite, terminó siendo un disparo del paraguayo Rojas que hizo lucir a un Alexis que fue uno más de los grandes y sólidos rendimientos Triperos.

Gimnasia rompió con la historia el lunes pasado en el Bosque y logró repetirlo ayer en el Norberto Tomaghello ante quien venía siendo su “bestia negra”. Con el orden, la paciencia y la solidez como banderas, el equipo del Indio Ortiz superó a Defensa y Justicia por 2 a 0, y se metió en los cuartos de final de la Copa de la Superliga, en la cual se medirá con Argentinos Júniors, por ahora, el sábado entrante.