Macri sobre los Centros de Primera Infancia: "No es relato, no es sarasa, es verdad"

Acompañaron en el acto al Presidente el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal

El presidente Mauricio Macri encabeza el festejo por los 10 años del lanzamiento de los Centros de Primera Infancia en la Ciudad de Buenos Aires junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Maria Eugenia Vidal.Los CPI, desde 2009, garantizan el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social.

El acto se realizó en el Parque Sarmiento de CABA y estuvo presente también la ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley.

En su discurso, el mandatario argentino aseguró que "no es relato, no es sarasa, es verdad" al hablar de que a los programas asistieron "112 mil chicos en todo el país". Luego resaltó que a muchos barrios carecientes "el Estado no llegaba, sino el puntero".

La iniciativa cumple 10 años y actualmente la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 76 CPI a los que asisten 11.000 niños y niñas. La década de existencia de los CPI coincidió con el anuncio que realizó esta semana el gobierno de la Ciudad por la baja de la Mortalidad Infantil de 6,7 a 5,7. Y en mayo pasado la Provincia anunció también la Baja de la Mortalidad Infantil de 9,9 a 8, 9 en el último año, que se convirtió en la más baja registrada hasta ese momento en la historia de la PBA.

Por su parte, la gobernadora Vida, remarcó que se llegó a la tasa de mortalidad infantil “más baja de la historia” y que eso “no es solo un indicador”, sino que significa "menos muertes de niños". “Tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia, eso no es solo un indicador, es menos muertes de niños”, dijo Vidal al participar del acto en el Parque Sarmiento.

“Políticas como estas nos dan orgullo y nos dan ganas de salir adelante”, apuntó la mandataria al celebrar el programa que nació en el distrito porteño, del que formó parte desde su inicio, cuando era ministra del área en la ciudad, gobernada entonces por Macri, y que se propone "garantizar el crecimiento y el desarrollo saludable de los niños y niñas de 45 días a 4 años en situación de vulnerabilidad social". “Esto nació hace 10 años en la ciudad y lo soñamos antes de que Mauricio fuera jefe de Gobierno, cuando empezamos a recorrer juntos los barrios más postergados de la ciudad y encontramos muchas mueres valientes solas que confiaron", dijo Vidal.

La gobernadora sostuvo que las mujeres apostaron y confiaron en Macri "cuando todos les decían que Mauricio venía a cerrar los centros. Decían que veníamos a cerrar, a sacarles y no a ayudar a fortalecer a trabajar en equipo, y ellas decidieron confiar".

Vidal repasó el inicio de los primeros CPI y dijo que se hicieron "con amor y dedicación", y destacó otras políticas, como "el vaso de leche por día en la provincia, la política de universalizar el desayuno y la merienda en todas las escuelas primarias, a la ampliación de la asignación universal por hijo".