Scioli confirmó que abandona la carrera presidencial

Es para acatar la decisión del PJ y el kirchnerismo de evitar las PASO

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli no competirá en la carrera presidencial, como había anunciado en marzo último, ya que el Partido Justicialista y el kirchnerismo decidieron que no haya primarias en ese espacio pero no por una decisión personal, explicó hoy una fuente allegada al ex motonauta.

"El espacio decidió que no haya PASO, por lo tanto, no es que Daniel (Scioli) baje su candidatura, sino que se resolvió que no haya primarias", aclaró un portavoz.

Además, recordó que el ex candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones generales de 2015, en las que perdió frente a Mauricio Macri, tiene dos años más de mandato como diputado nacional.

"Más adelante puede aparecer una gestión para que Scioli se integre a la campaña o para que, a futuro, forme parte del gobierno", en caso de que se imponga la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en las elecciones generales del próximo 27 de octubre, añadió.

Y, remarcó que estas posibilidades se darán "luego del cierre de listas" el próximo sábado.

Luego del anuncio de la fórmula del PJ-kirchnerismo decidieron bajar sus candidaturas los dirigentes Felipe Sola y Agustín Rossi.

Si bien Scioli no hizo un anuncio formal sobre la declinación, sus allegados confirmaron que dejaba la carrera presidencial de 2019 al acatar la decisión del kirchnerismo y el PJ de no habilitar elecciones internas para las PASO de agosto.