Una sentada en el Federal A y polémico ascenso de Alvarado

Los marplatenses lograron el pasaporte a la B Nacional. Ganaban 1-0 y su rival no quiso jugar, disconformes con el árbitro del partido

Alvarado, de Mar del Plata, le ganaba 1-0 a San Jorge, de Tucumán, en la segunda final del torneo Federal A, pero el partido fue suspendido a los 4 minutos del segundo tiempo porque los jugadores visitantes manifestaron su disconformidad con decisiones del árbitro Adrián Franklin a través de una “sentada”, por lo que, al no continuarse el juego, habrá que esperar el fallo del Consejo Federal para determinar oficialmente el ascenso a la Primera B Nacional. En el partido de ida habían igualado 0-0 en Tucumán.

El árbitro dio por suspendido el encuentro luego de que los jugadores del equipo visitante se negaran a seguir jugando, tras permanecer sentados sobre el césped del estadio José María Minella a modo de protesta, para abandonar el campo del juego minutos después. Tras este desenlace Alvarado “se dio” por ganado el partido y festejó ante un estadio repleto el potencial ascenso a la B Nacional por primera vez en su historia.

El conjunto local ganaba con un gol convertido a los 45 minutos por Emiliano López, pero tras la apertura del marcador, San Jorge sufrió la expulsión de Maximiliano Guardia, que se sumó a la que había recibido David Valdez 20 minutos antes. Disconformes con las decisiones del árbitro, quien amonestó además a otros cinco jugadores del conjunto tucumano, los visitantes decidieron expresar su disconformidad y abandonar el juego.

“Se cagan en el trabajo nuestro. Es increíble. No pueden hacer esto. Es un robo”, dijo Guardia antes de dejar el terreno y aseguró que la decisión había sido consensuada por el plantel durante el entretiempo: “No estábamos en condiciones de salir a jugar”, afirmó. El volante Ricardo Tapia, aseguró: “Hemos tomado esta decisión porque creemos que fue un ‘afano’ lo que pasó en el primer tiempo. Esperábamos un pésimo arbitraje, pero esto no. Nos robaron en la cara”, acusó.

Los jugadores de Alvarado prefirieron no hablar de la decisión de sus rivales “por respeto”; mientras que el presidente Wenceslao Méndez, expresó: “Lo ganamos bien. Creo que San Jorge no vino a jugar y no puedo hacer nada frente a eso”, argumentó.

En cuanto al desarrollo del juego, mientras el partido estuvo en marcha Alvarado siempre fue el que salió a buscar el triunfo y trató de imponer su localía con un ritmo vertiginoso.

LA SÍNTESIS

Alvarado (1): Matías Degrá; Emanuel Urquiza, Martín Quiles, Diego Herner y Fernando Ponce; Matías Caro y Roberto Bochi; Julián Bonetto, Rodrigo Depetris y Francisco Molina; Emiliano López. DT: Mauricio Giganti.

San Jorge (0): Nicolás Carrizo; Maximiliano Guardia, Rolando Serrano, David Valdez y César More; Ricardo Tapia, Alejandro Pérez, Jorge Zambrana y Emanuel Cuevas; Álvaro Pavón y Martín Peralta. DT: Víctor Nazareno Godoy.

Gol: PT 45m. E. López (A).

Cambios: ST Maximiliano Núñez por Zembrana (SJ).

Expulsados: PT 23m. D. Valdez (SJ); 45m. M. Guardia (SJ).

Estadio: José María Minella, de Mar del Plata.

Árbitro: Adrián Franklin.