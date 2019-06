Movimientos judiciales en la causa por los manteros de Parque Saavedra

La Justicia ordenó investigar el presunto delito de desobediencia por un supuesto pacto entre la Comuna y los vendedores

La Justicia en lo contencioso administrativo de la Ciudad ordenó investigar el presunto delito de desobediencia, en el marco de la causa que tiene cuatro detenidos por el caso de la feria de manteros que se había montado sobre calle 14 y el corredor de 66 en el Parque Saavedra que . Desde la Comuna aseguran que “no puede imputarse a la Municipalidad de La Plata incumplimiento alguno ni tampoco a ningún funcionario comunal imputársele el delito de desobediencia, atento a no existir resolución judicial firme , ni tampoco acuerdo judicial homologado entre las partes “.

En diciembre último, se realizaron numerosos operativos para erradicar una parte de la feria de manteros de Parque Saavedra. En esos rastrillajes se registraron cuatro detenciones y desde entonces sólo quedó la feria artesanal original en el paseo de 12 entre 66 y 68.

Según se pudo saber, la jueza María Ventura Martínez, ordenó el inicio de la investigación del delito de presunta desobediencia y lo elevó al fuero penal (UFI nº 7).

La doctora Mariel Mazzocchini, representante legal de los cuatro detenidos en diciembre de 2018 en distintos operativos realizados por la Justicia y diversas fuerzas de seguridad argumenta que “en la misma jornada que se hizo un acuerdo ante la Justicia para que los vendedores sigan en el Parque Saavedra hasta fin de 2018 para trabajar en las fiestas, y luego seguir dialogando sobre una posible salida al conflicto, se realizaron a las pocas horas los operativos judiciales y policiales que terminaron con las detenciones”.

Las detenciones fueron realizadas en el marco de una causa iniciada por presunta “asociación ilícita y coacción agravada”. Para la doctora Mazzocchini “no hay elemento alguno que sustente esa carátula. Los detenidos no amenazaban a nadie y sólo ofrecían un servicio de armado de los puestos en el marco de la organización de la feria, sin amenaza mediante. El que quería lo hacía y el que no quería lo armaba por su cuenta. Hay testimonios en la causa que avalan esta situación, que no configura delito alguno”.

Esta decisión judicial de investigar el delito de desobediencia llega en plena espera de una resolución de la Cámara de Apelaciones en lo penal, sobre un pedido de liberar a los detenidos por falta de mérito, según informaron fuentes que tomaron conocimiento de la causa que se tramita en la Ciudad.

Desde la Municipalidad informaron que “a pesar de las distintas instancias de dialogo y de las constancias de autos puede advertirse que no se arribó a acuerdo alguno entre las partes y ello queda de manifiesto por lo expuesto por la letrada patrocinante de los feriantes en el acta de audiencia de fecha 21 de diciembre de 2018 donde textualmente se consigna: “La letrada de los actores solicita que conste en actas que no hay acuerdo de ninguna naturaleza...”

“Además se encuentra en el proceso mencionado recurso de apelación interpuesto por la comuna contra lo dispuesto por la doctora Ventura, en lo referente a la obligación de la Comuna de mantener la situación de hecho de los feriantes del parque Saavedra, recurso que fue concedido con fecha 26 de diciembre de 2018 y que al momento no fue elevado a la Cámara Contenciosa Administrativa”.

Los mismos voceros comunales remarcaron que “está claro que no puede imputarse a la Municipalidad de La Plata incumplimiento alguno ni tampoco a ningún funcionario comunal imputársele el delito de desobediencia, atento a no existir resolución judicial firme a cumplir en los autos mencionados , ni tampoco acuerdo judicial homologado entre las partes en tal sentido”.

La Municipalidad propuso a fines del año pasado la inscripción de los ambulantes en un registro oficial y que se trasladen al predio de 134 y 80, que abrió recientemente. Desde los puesteros aseguran que “no resulta sencillo ingresar a ese circuito porque hay que pagar miles de pesos para instalarse y un canon periódico”.

Recientemente la Comuna flexibilizó las condiciones para armar puestos en el predio de 134 y 80 para los manteros de Plaza San Martín, que hace más de dos semanas no pudieron volver a armar la feria en el predio céntrico por un fuerte cordón policial que se armó con la convocatoria a distintas fuerzas de seguridad.

