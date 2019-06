Por otro escándalo en el fútbol de ascenso, reclaman que se repita una Final

No paran los escándalos en el fútbol de ascenso de la Argentina. Al bochorno ocurrido entre Alvarado y San Jorge, acaba de sumarse ahora otro polémico arbitraje en el encuentro entre Güemes de Santiago del Estero y Achirense.

Por este nuevo escándalo piden repetir la final que ambos equipos disputaron por la final del Federal.

Por lo que se ha sabido, Güemes—que ganó el partido 3-0 y logró el ascenso—fue denunciado de haber sido favorecido por el controvertido arbitraje de Guido Medina que sancionó un penal y convalidó un gol en fuera de juego.

Por ese motivo, el Deportivo Achirense realizó una presentación ante el Consejo Federal solicitando que se repita la final por el ascenso al Federal A.

Esta nueva situación, tan controvertida como la ocurrida hace pocos días en Mar del Plata, vuelve a los primeros planos el cuestionamiento a algunos arbitrajes que se han producido en encuentros decisivos.

En consecuencia, el club de Las Achiras, Entre Ríos, subió la apuesta respecto del reclamo de San Jorge. "Yo creo que por más que digan o no digan, de antemano, coincido con lo que dijo el presidente de San Jorge de Tucumán. Ya están determinados los que van a ascender. No me cabe ninguna duda en cuanto a eso. Es lamentable lo que vivimos" advirtió Guillermo Bonnín, presidente de Social Achirense.

"El árbitro hablaba con nuestros jugadores y les decía que se olviden de que iban a ganar ellos y que ahí tenía que ganar el local. A nuestros delanteros les decía que no saltaran a buscar ninguna pelota porque los iba a expulsar. Ocurrió de todo dentro del campo de juego. Y en los videos se lo nota", denunció Bonnín.