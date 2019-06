Tras la novela de ayer, Ángel González pasó por el Country y firma con Estudiantes

Después del entretelón de ayer, finalmente Ángel González, el primer refuerzo de Estudiantes, pasó esta mañana por City Bell y firmará su contrato con el Club por cuatro temporadas.

El volante ofensivo por el cual Estudiantes comprará la mitad de la ficha había sido anunciado como nuevo refuerzo durante la mañana de ayer, pero se metió Independiente y había complicado las negociaciones.

Sin embargo, después de una charla entre Sebastián Beccacece y Gabriel Milito, se solucionó todo entre los técnicos y hoy el futbolista ya estuvo por el predio Mariano Mangano

Si bien no trascendieron números de la negociación, se estima que el Pincha desembolsaría una suma cercana al 1,5 millones de dólares por esa porción del pase del picante volante que proviene de Godoy Cruz.

González es un futbolista rápido que suele moverse por las bandas aunque tiene tendencia de meter diagonales y buscar mucho el arco el rival.

Estudiantes será el segundo club en la carrera del jugador, quien hasta el momento solamente vistió la camiseta de Godoy Cruz. En dicha institución llegó en 2011 para sumarse a las divisiones juveniles luego de un paso por el equipo de futsal de “Cerede y Círculo Policial”.

Debutó como profesional el 11 de abril en un encuentro frente a Vélez (2-2) y, desde aquel día, comenzó a consolidarse poco a poco en el primer equipo hasta convertirse en una pieza importante para el Tomba.

En la temporada 2016/17 fue cuando se consolidó y los números lo demuestran: 34 encuentros disputados (26 como titular) y 5 goles. Igualmente empezó a tomar trascendencia en el período 2018/19, en la cual jugó 30 partidos (28 desde el arranque) y marcó 6 tantos. Sus estadísticas totales en el Tomba: 118 partidos y 16 goles.

ENTRENAMIENTO ANTE LA CUARTA DIVISIÓN

Por su parte, el plantel continúa con los trabajos de pretemporada y el entrenador Gabriel Milito ordenó un trabajo táctico en el único turno de entrenamientos de hoy.

En esta tarea se pararon dos grupos que no completaban un once contra once y cumplían diferentes consignas ya que el juego no disponía de arcos.

⚽ Práctica de fútbol ante un combinado de cuarta división pic.twitter.com/kd86YTlCvO — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) 28 de junio de 2019

Cabe recordar que el Pincha tendrá su primer amistoso, que será ante la Reserva, en la jornada de mañana y el probable equipo que pararía el técnico sería con Andúar; Sánchez, Schunke, Campi y Mura; Estéves, Kalinski y Gómez; Pellegrini y Retegui.