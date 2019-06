Empate de San Luis, otra caída de La Plata y buenos triunfos de Los Tilos y Universitario

Se jugó una nueva fecha de los torneos de la Unión de Rugby de Buenos Aires con dispares resultados para los equipos de nuestra Ciudad y la Región. En el URBA Top 12, San Luis igualó con Belgrano 34 a 34 en un intenso partido en el cual el equipo marista mereció algo más. Este partido tiene lugar justo antes del clásico frente a La Plata donde irá por la revancha del que perdió en Gonnet allá por el mes de abril.

Por su parte, La Plata sigue en racha negativa y volvió a caer: esta vez ante CUBA en otro partido clave para salir del fondo. En Gonnet perdió por 29 a 25 y ahora se viene San Luis.

En tanto que por la primera A el único puntero del campeonato, Los Tilos, volvió a dar una muestra de carácter y ganó un partido chivísimo frente Pueyrredón. Le ganó por 30 a 20 a y se volvió de Benavídez con una nueva victoria que lo sostiene como el único puntero de la tabla.

Por la primera B, Universitario derrotó a San Cirano por la mínima diferencia por 14 a 13. Con este triunfo los albinegros siguen prendidos bien arriba en la clasificación con 43 puntos, a una fecha del cierre de la primera rueda.

Por la primera C, hubo derrota de Albatros dio muestras de que no puede salir del fondo y como local sumó su novena derrota consecutiva al caer por 21 a 8 ante CASA de Padua por la 12da fecha del torneo de Primera C de la URBA.

Por el torneo de Tercera División, zona Desarrollo, Berisso no pudo con Sociedad Hebraica de visitante y cayó por 28 a 15. La próxima fecha, el Bulero será local ante Atlético San Andrés.