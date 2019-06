VIDEO.- Wisin, al mejor estilo Sergio Denis: cayó del escenario y se dio un golpazo

El reconocido cantante puertorriqueño de Reggaeton Wisin sufrió un accidente muy parecido al sufrido por Sergio Denis, aunque con consecuencias mucho menos traumáticas. El músico, de 40 años, cayó del escenario en una fosa en medio de un concierto en Texas y si bien no sufrió heridas de gravedad, debió ser atendido en un hospital.

En varios videos que se viralizaron en las redes sociales, se puede ver a Wisin cómo cae del escenario mientras se despide del público. Lo cierto es que tras dar un paso en falso no pudo evitar el accidente y terminó en la fosa que separaba el escenario de una pasarela. Sus últimas palabras habían sido: “Gracias por la oportunidad. ¡Hasta la próxima! Somos los líderes, W, Yandel”.

Horas después del incidente, el propio músico publicó en las redes sociales una foto junto a su esposa Yomaira Ortiz y escribió: "A veces hay situaciones que no están en nuestras manos. Gracias a Dios no pasó a mayores. Quedan unas pequeñas heridas de guerra pero como siempre nos levantamos y seguimos. Prepárate LAREDO que ahí estaremos mañana con todos los poderes. Gracias a todos los fans de San Antonio. Espero que se hayan disfrutado el show. Aprovecho para agradecerle a todos los colegas y fans que me han llamado o escrito preguntando por la caída. Adolorido pero feliz de contar con todos ustedes @wisinyyandel #comoantestourusa"