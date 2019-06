Ortiz: "A Alemán le encantaría jugar en Gimnasia y eso es importante"

El entrenador de Gimnasia, Darío Ortiz, habló este mediodía en La Redonda, sobre el mercado de pases albiazul y entre otras cosas, contó cómo está la situación de Brahian Alemán.

"No estoy descansando, estamos sacando conclusiones de los ofrecimientos que llegan, estamos evaluando todo. Estuvimos en Estancia por el tema de las canchas también, para hacer la pretemporada ahí", dijo el técnico albiazul.

Y agregó que será un mercado de pases largo en el que no se puede fallar: "Va a haber novedades esta semana, algunos equipos recién terminan, el mercado va a ser largo. No tenemos que apurarnos, renovar a la gente que queremos que se quede. Hay charlas que no son fácil. No hay que equivocarse porque será un mercado importante para nosotros".

Más adelante, contó que quiere contar con Nicolás Contín, quien regresó tras un préstamo: "Lo voy a utilizar a Contín, tratar de que Santiago continúe, pero seguramente también tendrá otros ofrecimientos y estoy viendo laterales derechos", y destacó el nombre de "Julián Navas, de Independiente de Mendoza, que es muy interesante, conozco mucho el Nacional B".

En tanto, sobre el posible regreso de Alemán, manifestó: "Brahian sería un gran refuerzo, no hay volante que tengan tanto gol, pero está lo económico. Le encantaría jugar en Gimnasia y eso es importante, ojalá se dé. Uno se ilusiona con tener a Ayala, Alemán...son jugadores interesantes"

Respecto a cuántos refuerzos cree que necesitará, dijo: "El plantel necesita cinco o seis refuerzos, y podemos hacer algo interesante. Hay que ver si se van Hurtado y Silva. Y sobre el arquero no es fácil conseguir si se va tampoco".

Asimismo sostuvo que "estoy tratando de armar un equipo ligero, si puedo jugar con línea de tres y con enganche, porque me gusta mucho. Veremos qué estaremos recibiendo para jugar de esa forma y sostenerla. Es el sueño mío".