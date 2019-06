Complicaciones con algunos vuelos de Aerolíneas Argentinas

Fue por una medida de fuerza sorpresiva de los despachantes operativos. Son más de 20 los vuelos que se encuentran con demoras

Más de 20 vuelos de Aerolíneas Argentinas y Austral, cuyas partidas estaban previstas para esta mañana, se encontraban demorados por una medida de fuerza que se extendió hasta las 8hs., informaron desde la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico y desde la propia compañía.



Según el gremio, la protesta fue en respuesta a una modificación que habría introducido la empresa en relación a la modalidad de trabajo de los despachantes operativos.



En tanto, la compañía, a través de su vocero, Marcelo Cantón, definió la situación como "una medida de fuerza sorpresiva" y negó categóricamente una decisión en ese sentido y sostuvo que simplemente se dispuso una "digitalización de la firma" en el registro de la tarea que cumplen esos trabajadores.



Desde la empresa indicaron que la asamblea afectó "una cantidad importante de vuelos” y recordó que “hace poco, apenas algo más de una semana, logramos con los gremios un acuerdo paritario y conjuntamente con ese acuerdo firmamos una paz social por 90 días, que evidentemente no se está cumpliendo".



En cuanto al reclamo indicó que “la compañía está en un proceso de digitalización" y que no han cambiado "absolutamente nada en la operativa". "Lo único que se hizo, en el marco de ese proceso de digitalización, es incluir la firma digital en los manuales de uso del despacho”, precisó.



"Eso es lo único que ha pasado; no ha habido ningún otro cambio", detalló Cantón, quien subrayó que, "después de una medida de fuerza, volver a normalizar los vuelos demora por lo menos una hora, pues hay que retomar el ritmo de operación".



Según la empresa, el movimiento de Aerolíneas Argentinas y Austral irá normalizándose en el transcurso de la mañana, cuando sean reprogramadas las partidas de los vuelos afectados por la protesta.



Entre la docena de vuelos de Aerolíneas y Austral cuyas partidas se encontraban demoradas esta mañana se contaban los que tienen destino hacia las ciudades de Formosa, Tucumán, Posadas, Resistencia, Córdoba, Mendoza, Iguazú y Montevideo, entre otros.



Pero, desde el gremio de los técnicos aeronáuticos, el secretario general Ricardo Cirielli, aseguró que "hace una semana la empresa modificó un manual de procedimiento que determina todas las funciones de los trabajadores y, en este caso, de los despachantes operativos".



"Nos sorprendimos porque eliminaban tareas y eran reemplazadas por personas que son administrativas y no tienen conocimiento para hacer un despacho operativo", aseveró Cirielli.



En este sentido, en declaraciones formuladas a la radio La Red, precisó que las tareas de esos trabajadores consiste en "hacer el cálculo del balanceo de un avión, el cálculo del combustible, cuáles son las rutas alternativas en caso, por ejemplo, de un problema de clima", con lo cual puso el acento en el carácter vital de sus funciones para "la seguridad".



Finalmente, Cirielli indicó que el reclamo del gremio es que "se modifique ese punto que elimina al despachante en todas las escalas del interior del país", y dijo que existe "preocupación" por parte del personal "por un tema de seguridad y también por pérdida de puestos de trabajo, de desaparición de la profesión" de los despachantes operativos.