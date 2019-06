Qué le da origen a la inflamación pleural, el mal que padece Alberto Fernández

Inmovilidad por largos períodos, alteración en la coagulación o un tema genético podrían ser las causas del cuadro que mantiene hospitalizado al candidato a la presidencia

Un especialista analizó el cuadro que padece el precandidato presidencial por el PJ kirchnerista Alberto Fernández, el cual fue dado a conocer en las últimas horas en un parte médico a casi dos días de que el referente político fuera internado. Según indicó el diagnóstico se detectó que el funcionario padece "una inflamación pleural que podría corresponder a una obstrucción arterial subsegmentaria".

En este marco, el cardiólogo Jorge Tartaglione explicó a la agencia Télam que los orígenes del mal que sufre Fernández podrían encontrarse en la inmovilidad por períodos prolongados, una alteración de la coagulación en la sangre o antecedentes familiares.

"Es un cuadro vinculado con coágulos de sangre formados en las piernas, que quedan atrapados en el circuito de la arteria pulmonar. En casos que no revisten gravedad se pueden tratar con anticoagulantes orales y supervisión médica", dijo Tartaglione, presidente de la Fundación Cardiológica Argentina (FCA).



Consultado sobre las causas, el especialista mencionó "la edad avanzada, la inmovilidad, el estar luego de una cirugía durante mucho tiempo en una cama, tener una alteración de la coagulación de la sangre, antecedentes familiares u obesidad".



"El corazón saca sangre a través de las arterias, que llegan hasta el pie de las personas para volver a través de las venas. Esas venas no tienen el impulso del corazón, por lo que usan pequeñas válvulas para devolver la sangre al circuito", explicó.



Graficó además que si una persona está inmovilizada durante un largo periodo o tiene algún pariente que haya padecido trombofilia, "es muy probable que forme un trombo en la pierna", señaló el profesional al referirse a lo que podría haberle dado origen al problema que enfrenta Fernández quien está internado desde el lunes en el sanatorio Otamendi.



"Y ese trombo, que es como un coágulo de sangre, se desprende como municiones que van llegando al corazón, que las devuelve a su vez al pulmón para oxigenarse y puede causar una obstrucción arterial", dijo.



Tartaglione detalló que si el trombo es pequeño, las síntomas más comunes pueden ser tos, dolor en el pecho o fatiga. "Indudablemente el caso de Fernández fue muy liviano, porque puede caminar y está en buen estado de salud. Si hubiese sido un trombo grande no podría ni hablar", aseguró el cardiólogo.



El compañero de fórmula de Cristina Kirchner explicó que el lunes tuvo un día "bastante agitado, con mucha tos que venía arrastrando desde hace 20 días" y que "le dolía la espalda". "Por eso fui al sanatorio, donde me hicieron una tomografía y me detectaron una fuerte inflamación en la pleura", contó Fernández.

Según explicó, su médico personal, Federico Saavedra, a quien "conoce desde hace 15 años", le recomendó "quedarse internado para realizar un chequeo general". "Estoy actualmente anticoagulado por prevención, ya que mi madre y mi hermana tuvieron embolismos por coágulos en las piernas. Fui transparente desde el primer día sobre lo que estaba pasando para que nadie se alerte, no oculté nada", completó Fernández.