Espinoza confirmó que irá por la intendencia de La Matanza

El diputado nacional Fernando Espinoza (FpV-PJ) confirmó hoy que se presentará otra vez como candidato a intendente del municipio bonaerense de La Matanza por el peronismo kirchnerista, y en el caso de triunfar, sería su cuarto período al frente de esa administración municipal.

Tras la confirmación de que la intendenta del distrito más populoso de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, integraría la fórmula para la gobernación provincial, secundando a Axel Kicillof por Unidad Ciudadana, Espinoza decidió volver a competir por la Intendencia y lo anunció ayer a la noche en un acto partidario local.

En un encuentro del PJ de La Matanza, en el Centro de Panaderos de ese distrito, ubicado en la localidad de San Justo, Espinoza manifestó: "No hay nadie más soberano que ustedes. Si ustedes me lo permiten, me voy a presentar nuevamente como candidato a intendente", remarcó.

Anoche, en el Plenario de la Militancia de La Matanza, tuve una de las emociones más grandes de mi vida, porque todas y todos los representantes presentes me pidieron que vuelva a presentarme como candidato a intendente en las próximas elecciones. pic.twitter.com/yr5BBIAhbv — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) 5 de junio de 2019

En redes sociales, publicó: "En este momento en el que vivimos una Argentina con una crisis económica gravísima, cada uno de nosotros debe estar al servicio donde más se lo necesita. Es nuestro deber dejar de lado los intereses personales en pos de los intereses colectivos", remarcó.

"La Argentina necesita una dirigencia con gestos. Estoy dispuesto a apoyar desde el lugar que pueda ser más útil a mi país. Y con el apoyo unánime que me brindaron cuando manifesté mi disposición en ese sentido, asumo entonces con orgullo el desafío de trabajar para todas y todos desde esa primera línea del Estado", agregó.

Y contó: "Anoche, en el plenario de la militancia de La Matanza, tuve una de las emociones más grandes de mi vida, porque todas y todos los representantes presentes me pidieron que vuelva a presentarme como candidato a intendente en las próximas elecciones".