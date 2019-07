Montan operativo policial en la Uocra de 50, 3 y 4, donde se realizará una nutrida marcha

Trabajadores de la construcción disidentes a la administración interventora se movilizarán este mediodía para pedir por la asignación de puestos de trabajo. Preocupación de los vecinos



Al menos una docena de efectivos policiales custodiaban esta mañana la sede platense de la UOCRA, en 50 entre 3 y 4, en el marco de una manifestación que realizarán trabajadores en disidencia con la administración interventora -la cual tomó el mando del gremio hace dos años tras la detención de quien fuera el histórico líder a nivel regional, Juan Pablo "Pata" Medina-. La movilización, explicaron gremialistas, se realizará en horas del mediodía "para exigir la asignación de puestos de trabajo".

Mientras se llevaba a cabo el procedimiento policial y los vecinos comenzaban a explayar sus preocupaciones por este marco de tensión, los trabajadores agrupados en oposición a la junta interventora acusaron que "ellos manejan los puestos de trabajo que se los dan a conocidos, a barrabravas. Nosotros iremos a pedir los puestos de trabajo que nos corresponde".

En torno a la protesta, manifestaron que "la intervención tenía que venir a normalizar. Pero no hubo elecciones de delegados en las diferentes obras, no tenemos quién nos represente legalmente. No tenemos secretario general, ni nada por el estilo. Sólo están los normalizadores, encabezados por Carlos Vergara".

Desde esta facción del gremio indicaron que la convocatoria se llevará a cabo en Plaza Italia y desde allí se desplazaran primero a la sede interventora y posteriormente se dirigirán hacia el Ministerio de Trabajo de la Provincia, en 7 entre 39 y 40. La misma contará con apoyo de políticos y de trabajadores de Camioneros, indicaron.

Mientras tanto, desde temprano llevaron a cabo una asamblea en 530 entre 19 y 20, Tolosa, donde los vecinos se mostraron molestos por la ocupación de la vía pública. "Hay comercio, gente de laburo, jubilados, gente enferma y la cuadra está invadida. Están en una cancha de fútbol", subrayó un vecino de la zona ofuscado porque "esto es un descontrol cuando antes era una cuadra pacífica.