Stephanie Demner, la novia de Pella que es clave en el buen momento del tenista

"Creo que es la primera vez en mi carrera que me siento importante. es muy difícil ganar partidos en un Grand Slam, es muy difícil mantener el nivel durante dos semanas, la cabeza te va comiendo, rivales diferentes, muchos momentos de dificultad" declaró Guido Pella cuando se metió en cuartos de final de Wimbledon

Y en una nota con "Los Ángeles de la Mañana" atribuyó gran parte de este momento al positivismo que le inculca su novia Stephanie Demner, quien es modelo e influencer.

"Es la persona con más intensidad que conocí en mi vida. Yo soy una persona con poca paciencia y me hace muy bien que ella sea así. Me encanta lo que ella le agregó a mi vida porque es distinta a mi. Cuando sufro una derrota dura o tengo un mal día, que vuelvo a casa o al hotel medio bajoneado, ella está chispita, me hace chistes, trata de levantarme el ánimo", admitió Guido en una nota en "Los Angeles de la mañana".

Mientras tanto el deportista buscaba seguir haciendo historia en Wimbledon contra el español Roberto Bautista Agut por los cuartos de final del torneo de tenis de Inglaterra, tercer Grand Slam del año, que se juega sobre césped y reparte más de 17 millones de euros en premios.