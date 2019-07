Juicio por YPF: Argentina deberá argumentar por qué el tribunal de New York no es conveniente

La jueza estadounidense Loretta Preska, otorgó hoy unos días para que las partes del juicio por la estatización de YPF argumenten sobre lo que la ley estadounidense define como "forum non conveniens" (foro no conveniente), informaron fuentes oficiales al término de la primera audiencia que se realizó en los tribunales de Nueva York.



De esta manera el fondo Burford, que es la parte litigante contra la Argentina, sufrió un primer revés ya que esperaba que la jueza desestimara la argumentación argentina que pretende que el caso pase a la jurisdicción nacional.



La estrategia argentina volvió a plantear que el tribunal de Preska "carece de jurisdicción" debido a que las demandas de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía "se basan en el estatuto de YPF, una sociedad argentina regida por la ley argentina".



En este primer encuentro "se reconoce la competencia de Preska, pero ella misma va a analizar si otro magistrado puede hacer mejor el trabajo", precisaron fuentes de la Procuración General de la Nación.



El forum non conveniens es uno de los argumentos centrales de la Argentina, y la jueza resolvió hoy otorgarle a las partes la posibilidad de avanzar con las justificaciones para analizar ese aspecto.



"Las partes van a responder sobre la cuestión con presentaciones, habrá un ida y vuelta y en unos días definirá qué hacer. Tenemos la posibilidad de presentar nuevos argumentos para fortalecer nuestra postura de que New York no es un foro conveniente", explicaron las fuentes consultadas por Télam .



La República Argentina y la empresa YPF tuvieron hoy su primera audiencia en los tribunales de Nueva York para enfrentar la demanda millonaria entablada por las empresas Petersen e Eaton Park, a raíz de considerarse perjudicadas por la nacionalización de la petrolera en 2012.



El primer cara a cara del proceso se realizó a las 11 en el tribunal de la jueza del segundo circuito, Loretta Preska, en el edificio de 500 Pearl Street, sede de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York, y a la cual las partes llegaron con la presentación previa de los escritos correspondientes en los que anticiparon los ejes de sus argumentaciones.



La representación argentina estará encabezada por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y uno de los directores de YPF, el abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que se sumarán al estudio neoyorquino de abogados Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom.



La demanda iniciada por el fondo de inversión Burford, que en 2015 adquirió los derechos de litigio de las ex accionistas de YPF Petersen e Eaton Park, acusa a la Argentina de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera en violación de un estatuto de la compañía que requiere que cualquier oferta de adquisición sea acompañada por una oferta pública.



En esta primera audiencia Preska escuchó los argumentos de la Argentina e YPF, permitió la presentación de nuevas pruebas que justifiquen la posición de los representantes argentinos.