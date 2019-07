Qué dice el último parte médico del taxista de Ensenada

Habló el director del hospital de Cañuelas donde Jorge Gómez permanece internado en grave estado

El cuadro de Jorge Gómez, el taxista de Ensenada brutalmente golpeado tras un presunto incidente de tránsito, continúa siendo de extrema gravedad y el pronóstico "no es favorable".

Así lo señaló José Spala, director del Hospital Regional de Cañuelas, hacia donde Gómez fue trasladado en la madrugada de ayer "con asistencia mecánica y sostén hemodinámico".

Según Spala, Gómez "tiene una hemorragia intracerebral muy importante y extensa y eso indica muy mal pronóstico". "Las condiciones del tipo de lesión y la profundidad y extensión de la misma no es indicación para neurocirugía", explicó el profesional repecto de por qué el paciente no había sido sometido a una intervención quirúrgica para intentar aliviar la presión que la lesión realiza sobre el cerebro.

Consultado sobre cómo había sido la evolución en las últimas horas y cuál era el pronóstico, Spala indicó que "no ha tenido evolución favorable" y que "cuando se llega a este estadío (en el que el paciente no puede ser operado) el pronóstico no es favorable, es malo".

"Uno se guía por la evidencia estadística, los pacientes después se comportan de manera distinta, pero la mayoría de estas situaciones terminan con la muerte", admitió Spala, quien puso en relieve que "las lesiones neurológicas son difíciles de determinar, esto es el hora a hora".

Finalmente, consultado sobre si el cuadro de Gómez era atribuible a los golpes que recibió durante la agresión o podía tratarse de una patología previa, Spala indicó que "hay que pensar en todas las posibilidades, una es la del traumatismo, directa o indirectamente, y por otro lado se puede pensar en tener una patología preexistente, que eso se va a determinar después".